Käse-Raclette in der Krösliner Marina

Draußen wird es schon am Nachmittag dunkel, die Temperaturen gehen gen Null – wer mag es da nicht gerne etwas heimelig? Einen Hauch vom wohligen Hütten-Feeling können Sie ab sofort in der Marina Kröslin erleben.Mit viel Liebe und dem gewissen Blick fürs Detail hat das Team vom BALTIC SEA RESORT® die beliebte Cocktailbar „Sunset Lounge“ in eine kuschelige Stube verwandelt.Die Location, die im Sommer bei stimmungsvollen Sonnenuntergängen großen Anklang bei Besuchern und Dauerliegern des Resorts feierte, überrascht nun mit einem ganz neuen Konzept:„Marina´s Alm-Stübchen“ lädt Sie zu gemütlichen Käse-Raclette Abenden ein!Täglich können Gruppen ab 6 bis max. 16 Personen die Hütte exklusiv reservieren* und ein Original-schweizerisches Käse-Raclette genießen.Die Raclette-Auswahl umfasst Original Schweizer Raclette-Käse, Drillinge-Kartoffeln, Cornichons, Silberzwiebeln, Pilze und weitere Leckereien. Sichern Sie sich genussvolle Stunden in dieser einzigartigen Räumlichkeit.Reservierungen nimmt das Team vom Restaurant STEGHOUSE unter +49(0)38370-12 99 40 entgegen.Das BALTIC SEA RESORT® liegt direkt vor den Toren der Insel Usedom inmitten von malerischen Landschaften. Mit seinen 23 exquisiten Floating Houses auf dem Krösliner See bietet das Resort eine ganz besondere Art der Übernachtung an. Zum 5-Sterne-Urlaubsresort gehören weiterhin ein Yachthafen mit 500 Liegeplätzen, ein Restaurant, ein Minimarkt, eine Modeboutique, Yachtshop, Friseur, Fitnessstudio und ein Spa-Bereich mit verschiedenen Saunen und Wellness-Angeboten.*Nur auf Anfrage buchbar--19,50€ pro Person (Kinder bis 12 Jahre: 10,00€)----inkl. 1 Flasche Wein je 6 Erwachsene--Marina Kröslin GmbH imBALTIC SEA RESORT®Hafenstraße 917440 Kröslin