Die Marina Kröslin sorgt für nachträgliche Weihnachtsfreude

Winterliches Weiß, Lichterglanz und Glühweinduft – der Adventsmarkt in der Marina Kröslin im vergangenen Dezember sorgte für zahlreiche begeisterte Besucher.



Traditionell sammelt die Marina seit vielen Jahren im Vorfeld Sach- und Geldspenden bei ihren Partnern, um den weihnachtlichen Markt stattfinden zu lassen. „Wir sind von Herzen dankbar über die großzügigen Zuwendungen unserer Geschäftspartner“, so Daniel Wechsler, Geschäftsführer der Marina Kröslin GmbH.



Jährlich entsteht so ein gemütlicher Weihnachtsmarkt mit Bühnenprogramm, Tombola, Verkaufsständen, Leckereien vom Grill und heißen Getränken direkt vor dem Hafenbecken. Auch der Weihnachtsmann schafft es fortwährend, den Kindern einen kleinen Besuch abzustatten.



Alle Einnahmen dieses Nachmittags werden an Einrichtungen und Vereine aus Kröslin, welche ebenfalls bei der Veranstaltung mitwirken, gespendet.



Nachträgliche Weihnachtsstimmung kam nun bei diesen Begünstigten auf, als Anfang Februar final alle Spenden verteilt wurden.



Der Regattaverein freut sich über die Zuwendung, um weitere tolle Segelabenteuer für die Kinder und Jugendlichen zu planen. Der Kindergarten „Kinnerkaan“ möchte mit dem Geld wieder tolle Projekte auf die Beine stellen, ebenso die Grundschule „Fritz-Reuter“. Der SV Kröslin e. V. organisiert mit der Spende weitere Vereinsfahrten zu Fußballspielen und das Pfarramt der Christophorus Kirche freut sich ebenfalls über den Betrag für neue Aktionen.



Der nächste Adventsmarkt ist bereits in der Planungsphase - die Marina Kröslin erwartet am Samstag, 07.12.2024 von 13.30 bis 16.30 Uhr zahlreiche Besucher.

(lifePR) (