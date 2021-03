Werde dein eigener innerer Arzt!

Als Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für Traditionelle Chinesische Medizin hat sich Dr. med. Christina Barbara Petersen schon ihr ganzes Leben lang mit Gesundheit und Krankheit beschäftigt. In ihrer Ausbildung und den ersten Berufsjahren hat sie am eigenen Leib erlebt, dass Krankheit, aber auch der Weg zur Gesundung im Kopf beginnen. In ihrer eigenen Praxis in Eutin begleitet sie Patienten, die durch negative Glaubenssätze blockiert und chronisch krank geworden sind. Über ihren Podcast „Healthy Docs“ ( www.intuitiv-gesund.de ) betreibt sie Aufklärung und erweitert die Allgemeinmedizin um moderne Ansichten.Ihr Buch soll aber nicht dazu verleiten, nicht mehr zum Arzt zu gehen und alles auf eigene Faust zu probieren. Im Gegenteil: Jeder ist gefragt, die Verantwortung zu übernehmen und selbst für sich zu entscheiden, was richtig ist. „Meine Absicht ist es, dir zu zeigen, wie du mehr Vertrauen in dich und deine Kraft entwickelst. Du bist selbst in der Verantwortung zu entscheiden, ob und welchen Arzt oder Therapeuten du dir zur Hilfe holst.“Bei der intuitiven Gesundheit steht der eigene Körper im Mittelpunkt. „Intuitiv“ bedeutet, auf seine eigene innere Stimme und die eigene Wahrheit zu hören. Die Intuition kann auf verschiedenen Kanälen wahrgenommen werden. Sie zeigt sich entweder als Stimme oder als Gefühl oder als innere Bilder; manchmal erscheint sie auch wie eine Art Geistesblitz. „Intuitiv gesund“ meint den Kontakt und die Kommunikation zwischen Körper und Seele.„Wenn wir auf die innere Stimme hören, dann wissen wir, was gut für uns und unsere Gesundheit ist. Dann brauchen wir niemanden mehr um Rat fragen. Dann sind wir unabhängig und frei. Du bist mit deinem Körper hier auf der Welt, um gesund zu sein. Dein Körper ist imstande, immer wieder aus dem Ungleichgewicht ins Gleichgewicht zurückzufinden. Das Einzige, was wir machen müssen ist: zuhören!“, schreibt Dr. Petersen.Denn Gesundheit sei der natürliche Ausdruck unseres Körpers. Wenn wir „heil“ sind, also all unsere „Baustellen“ aufgeräumt haben, unsere unterdrückten Gefühle freigelassen haben, all unsere Bedürfnisse erfüllen und in Einklang mit unserer inneren Stimme leben, sind wir automatisch gesund.All die Signale wie Kopfschmerzen, Augenzucken, Magenschmerzen, Müdigkeit, Wut usw. sind Signale unseres Körpers, die uns zeigen sollen, dass das Gleichgewicht gefährdet ist. Wenn wir diese Signale überhören oder sogar per Tablette betäuben, um weiter zu funktionieren, führt das langfristig zu ernsthaften Symptomen und Erkrankungen. Krankheit wird in unserer westlichen Welt meistens negativ bewertet und ist mit Angst behaftet. Außerdem sei der Glaubenssatz weit verbreitet, dass Krankheit uns „geschieht“.Diesen Ansatz gilt es nach Ansicht der Allgemeinmedizinerin und TCM-Ärztin zu hinterfragen: „Es ist immer ein Ursache-Wirkungs-Prinzip: Ein Symptom entsteht, weil ich mich in der Vergangenheit dementsprechend verhalten habe. Wenn mich das Symptom nervt, kann ich mich in der Zukunft anders verhalten, damit das Symptom verschwindet. Dafür muss ich lernen, auf meinen Körper zu hören.“ Unsere Symptome helfen uns zu erkennen, wenn wir im Ungleichgewicht sind oder nicht mehr auf dem richtigen Weg. Der Körper kommuniziert mit uns, er möchte uns zeigen, dass wir uns nicht im Gleichgewicht befinden und eine wichtige Stellschraube gedreht werden sollte, um wieder in Balance zu kommen.Dr. med. Christina Barbara PetersenWerde dein eigener innerer Arzt!Mankau Verlag, 1. Auflage März 2021Klappenbroschur, 13,5 x 21 cm, 190 SeitenISBN 978-3-86374-590-514,95 Euro (D) / 15,40 Euro (A)