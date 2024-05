Frau Holles Heilpflanze

Antiviral, immunstärkend, antidepressiv, krebs- und entzündungshemmend

Effektive Hilfe bei Erkältungen, Grippe, Krämpfen, Verdauungsbeschwerden u.v.m.

Mit gesunden Küchenrezepten und Kosmetik zum Selbermachen

Bei den Großeltern gab es regelmäßig Holundersaft und – für die Kinder in homöopathischen Dosen – selbst gemachten Holunderwein. Die Älteren werden sich vielleicht an die Holunderbeerensuppe bei der Mutter oder Großmutter erinnern oder an den köstlichen Holunderblütentee, den man bekam, wenn man erkältet war.Dass der Schwarze Holunder – „Holler“ oder „Flieder“, wie man in Norddeutschland und einigen Alpentälern sagt – Fieber vertreibt und die Erkältungs- und Grippezeit verkürzt, ist schon seit dem Altertum bekannt. Viele weitere Anwendungsmöglichkeiten sind aber leider in Vergessenheit geraten. Barbara Simonsohn nimmt die Auszeichnung des Schwarzen Holunders als „Heilpflanze des Jahres 2024“ zum Anlass, die vielfältigen Inhaltsstoffe und Heilwirkungen zu erläutern und zahlreiche Anwendungen und Rezepte für Hausapotheke, Kosmetik und Küche auszuprobieren. Denn was die Germanen und Kelten schon wussten und im Namen der Muttergöttin verehrten, wird heute von zahlreichen wissenschaftlichen Studien bestätigt: „Prophylaxe und damit Gesundheitsvorsorge sind das Gebot der Stunde. Holunder wirkt Wunder!“Holunder ist ein Tausendsassa, was seine Heilkraft betrifft. Kein Wunder, dass er im Mittelalter als Hausapotheke und Allheilmittel galt. Er gehört zu den Pflanzen, die nicht nur antibakterielle, sondern auch antivirale Eigenschaften besitzen. Das Flavonoid Kaempferol in Holunderbeeren hat sich z. B. als wirksam gegen Herpes-simplex-Viren gezeigt, Quercetin in Holunder gegen HSV-1-Viren und Epicatechin gegen HIV-Viren sowie Methylquercetin gegen Grippeviren.Zahlreiche Studien belegen, dass Holunderextrakte Grippesymptome reduzieren können. Holunderbeerenextrakte erweisen sich dabei ähnlich wirksam wie die Anti-Grippe-Mittel Tamifluund Amantadin-ratiopharm. Holunder zeigte sowohl eine prophylaktische als auch eine therapeutische Wirkung. In vielen Fällen reichen seine Wirkstoffe als Medizin völlig aus, um Beschwerden zu beseitigen und Erkrankungen zu heilen.Außerdem schwemmt Holunder Giftstoffe aus, entwässert und fördert das Säure-Basen-Gleichgewicht aufgrund seiner zahlreichen Mineralstoffe und Spurenelemente.Holunderblüten sind Bestandteil zahlreicher Heiltees, die zur Frühjahrskur und bei Adipositas, Asthma, zur Blutreinigung, bei Erkältung, Fibromyalgie, Grippe, Gürtelrose, Husten, Ischias, Hexenschuss, kalten Händen und Füßen, Keuchhusten, Ödemen, Morbus Parkinson, Prostatabeschwerden, Rheuma und Verstopfung verabreicht werden.Unsere Vorfahren haben Holunder auch äußerlich eingesetzt – zur Hautpflege und Wundheilung, aber auch für die Schönheit, um Pigmentstörungen zu behandeln und Altersflecken abzumildern. Schon die Frauen im alten Rom nutzten den Blütensaft zum Aufhellen ihrer Haare und färbten die Haare entweder dunkel mit der Rinde oder violett mit Holunderbeeren.Durch seine Fülle an Antioxidantien sorgt Holunder für eine gesunde Haut. Die Blüten, das Samenöl (Kernöl) und die Anthozyane im Fruchtfleisch wirken entzündungshemmend und beruhigend, verzögern Alterungsprozesse und stärken die Barrierefunktion der Haut. In der Apotheke, im Bioladen, in der Drogerie und im Internet gibt es eine große Auswahl von Holunderprodukten. Wer seine Kosmetik und Heilmittel lieber selbst herstellt, für den hat Barbara Simonsohn hilfreiche Anleitungen und Tipps im Ratgeber zusammengestellt.Darüber hinaus findet man auf der Produktseite zum Buch unter www.mankau-verlag.de weitere interessante und informative Bonuskapitel über die Wirkung des Holunders auf die Seele, über das Räuchern mit Holunder, sein antioxidatives Potenzial, Haarpflege mit Holunder und den gesundheitlichen Nutzen ganz allgemein.Barbara SimonsohnMankau Verlag, 1. Auflage April 2024Klappenbroschur, 11,5 x 16,5 cm, farbig, 159 S.ISBN 978-3-86374-717-612,00 Euro (D) | 12,40 Euro (A)