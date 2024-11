Tipps zur Nachfolgeplanung im Maklerbetrieb

Aufgeschobene Nachfolgeplanung ist abgesagte Zukunft.



Tausende von erfolgreichen Maklern und Makler Unternehmen stehen kurz vor dem Aus, nicht wegen wirtschaftlicher Probleme, sondern weil angeblich niemand da ist, um das Ruder zu übernehmen.



Einfach nur auslaufen lassen und damit die Kunden im Stich zu lassen oder an einen Groß-Aufkäufer zu verkaufen, der dann irgendwann den ganzen Laden verkauft kann wohl auch nicht die Lösung sein.



Wir in unserem Makler Nachfolger Club e.V. helfen Ihnen als Mitglied bei Ihrer Nachfolgeplanung, wir bewerten Ihr Unternehmen kostenfrei und finden in 98 % aller Fälle den passenden Nachfolger für Sie.



Wir stellen Ihnen immer mehrere Nachfolgekandidaten vor, und so können Sie sich den passenden Nachfolger aussuchen, der nicht nur den gewünschten Kaufpreis bezahlt, sondern auch zu Ihren Kunden passt.



Seit 2014 haben wir über 1.000 Maklerkollegen und Maklerunternehmen beim Verkauf oder Ankauf von Beständen und Maklerunternehmen unterstützt. Auf dieser Seite wollen wir Ihnen 10 wichtige Tipps zu Ihrer effektiven Vorbereitung auf Ihre Nachfolge geben.



1. Frühzeitige Planung und Vorbereitung



Beginnen Sie die Nachfolgeplanung so früh wie möglich, idealerweise mehrere Jahre im Voraus. Dies gibt Ihnen genügend Zeit, alle Aspekte sorgfältig zu berücksichtigen und den besten Nachfolger zu finden. Die Erstellung eines professionellen Notfallplans ist die beste Vorbereitung für den späteren Verkauf.



2. Wertbestimmung des Unternehmens



Lassen Sie Ihr Unternehmen oder Ihren Bestand professionell bewerten, um den genauen Wert zu kennen. Dies ist wichtig für die Preisverhandlungen und um sicherzustellen, dass Sie einen fairen Preis erhalten. Dazu ist das Vorliegen aller nötigen betriebswirtschaftlicher Kennzahlen und Bestandsdaten wie Courtageeinnahmen, Kundenanzahl oder Vertragsanzahl sehr wichtig.



3. Nachfolger identifizieren



Erstellen Sie zur Ansprache ein professionelles Verkaufsexposé. Suchen Sie sowohl intern als auch extern nach potenziellen Nachfolgern. Berücksichtigen Sie dabei fachliche Kompetenz, Integrität und kulturelle Passung. Ein breites Suchfeld erhöht die Chancen, den idealen Kandidaten zu finden und den optimalen Kaufpreis zur erhalten. Versuchen Sie beim Verkauf immer, mit mehreren Kaufinteressenten gleichzeitig zu verhandeln, um nicht in der Abschlussphase ungewollte Kompromisse einzugehen.



4. Schrittweise Übergabe vorbereiten



Planen Sie eine schrittweise Übergabe, bei der Sie den Nachfolger nach und nach in alle Aspekte des Geschäfts einführen. Dies hilft, die Kontinuität zu wahren und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.



5. Dokumentation und Prozesse



Dokumentieren Sie alle wichtigen Geschäftsprozesse und -verfahren. Dies erleichtert dem Nachfolger das Verständnis des Unternehmens und den Übergang in die neue Rolle. Pflegen Sie Ihr Maklerverwaltungsprogramm und die Datensätze. Überprüfen Sie Ihre Maklerverträge und Courtagevereinbarungen auf eine zukünftige Nachfolgeregelung.



6. Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern



Informieren Sie Ihre Kunden und Mitarbeiter frühzeitig über die geplante Nachfolge. Offene Kommunikation schafft Vertrauen und minimiert Unsicherheiten.



7. Rechtliche und steuerliche Beratung



Holen Sie sich professionelle rechtliche und steuerliche Beratung, um sicherzustellen, dass die Nachfolge rechtlich einwandfrei und steuerlich optimal gestaltet ist. Überprüfen Sie Ihre Rechtsform, da diese entscheidenden Auswirkungen auf den Käufer und den Übertragungsprozess haben.



8. Finanzielle Vorbereitung Nachfolge



Erhöhen Sie die Gewinne in Ihrem Unternehmen, denn der Käufer wird nach der Ertragssituation den Kaufpreis berechnen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Nachfolger über die nötigen finanziellen Mittel verfügt oder diese beschaffen kann, um die Übernahme zu finanzieren. Berücksichtigen Sie dabei auch mögliche Finanzierungsmodelle und Förderprogramme.



9. Schulungen und Mentoring



Bieten Sie Ihrem Nachfolger Schulungen und Mentoring an, damit er oder sie über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt, um das Unternehmen erfolgreich zu führen.



10. Persönliche Vorbereitung



Bereiten Sie sich auch persönlich auf die Übergabe vor. Überlegen Sie, wie Sie Ihre Zeit nach der Übergabe verbringen möchten, und planen Sie Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten und Ihnen helfen, die neue Lebensphase zu genießen.



Fazit: Beginnen Sie die Nachfolgeplanung so früh wie möglich, idealerweise mehrere Jahre im Voraus.

