Notfallordner für Makler und Maklerunternehmen

Wichtige Geschäfts- und Produktpartner, Ansprechpartner und Zugriffsdaten

Ihre Bankverbindungen und Vollmachten

Übersicht über Passwörter und Zugangsdaten

Auflistung der Miet- , Leasing- und Kreditverträge

Wichtigsten Geschäftsdokumente und Urkunden

Ihre Vermögensschadenversicherung

Unternehmens oder Bestandsbewertung

Testament, Erbvertrag, sonstige Versicherungen

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung

Besondere Hinweise an Angehörige und Geschäftspartner

Treuhandvertrag für den Notfall

Eigener Notfallplan

Verkaufsauftrag, Nachfolgersuche, ADV Vereinbarungen

Die beiden Vereinsvorstände Thomas Suchoweew und Oliver Petersen empfehlen Maklern sich nicht auf die Versprechen von Versicherungsgesellschaften und Maklerpools zu verlassen, sondern die Notfallplanung für den Maklerbetrieb selbst in die eigenen Hände zu nehmen.Makler die sich schon rechtzeitig auf eine später zu erfolgende Nachfolgeregelung vorbereiten wollen und noch nicht richtig wissen wie sie damit beginnen sollen, können mit diesem kostenfreien Notfallordner optimal starten.Dieser Notfallordner ist zentrales Element eines Notfallplanes und bietet Maklern mit den zusätzlich gratis downloadbaren Inhalten einen roten Faden für das Befüllen des Notfallordners, des Erstellen des Notfallplanes und gibt ihnen wichtige Hinweise für die Vorbereitung einer später zu erfolgenden Übergabe an einen Nachfolger.Mit diesem Notfallordner haben Makler oder später deren Angehörigen einen schnellen Überblick über das bestehende Maklerunternehmen. Diese Notfallordner wurde vom Makler Nachfolger Club e.V. entwickelt und steht allen Maklern kostenlos zu Verfügung. Dieser Notfallordner deckt alle wesentlichen Bereiche ab und ist nicht nur für ältere Makler, sondern auch für junge Makler eine wichtige Vorbereitung für einen Notfall.Dieser Notfallordner soll Maklern, beziehungsweise ihren Angehörigen und bevollmächtigten Personen, als Wegweiser dienen, was zu tun ist, sollte der Makler versterben oder durch unfall- oder krankheitsbedingte Ereignisse nicht mehr in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen.Trotz allem muss das Unternehmen weitergeführt werden und handlungsfähig bleiben. Wer soll sich im Fall der Fälle darum kümmern und welche Informationen und Vollmachten benötigen die betreffenden Personen hierzu?Alles kompakt und übersichtlich an einem Platz- dass war das Ziel – als der Verein mit ausgewählten Mitgliedern den Notfallordner gestaltet hat.Der Verein empfiehlt jedem der sich mit der Nachfolgeplanung beschäftigt rechtzeitig einen Notfallplan zu erstellen. Dieser soll das Lebenswerk und die damit verbundenen Bestandseinnahmen in einen Notfall absichern. Auch Makler die einen Maklerbestand oder ein Maklerunternehmen übernehmen möchten sind gut beraten frühzeitig einen Notfallplan zu erstellen.