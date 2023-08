Nachlassplanung für Makler mit dem Makler Nachfolger Club e.V.

einer zukunftsorientierten Vorsorge-Strategie, die Zeit und Geld spart und einem speziellen Konzept für die persönliche Planung des Lebenswerkes im Rahmen einer Exit-Strategie zusammen mit dem Makler Notfallplan

einer Vorsorgevollmacht

einer Patientenverfügung

der Eintragung in das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer

der Unternehmervollmacht für die Sicherung der Bestände

Checklisten für Vermögenswerte und

Checklisten für digitale Nachlässe, etc.

Schon eine geordnete Nachfolge stellt für viele Maklerunternehmen eine Herausforderung dar. Doch was muss getan werden, um das Lebenswerk und den Nachlass zu schützen, wenn der Betriebsinhaber plötzlich verstirbt?Makler Nachfolger Club begrüßt sein neues Fördermitglied, Frau Elvira Bigl , die als Nachlass-Planerin mit Herz die Mitglieder unterstützen wird. In diesem Video erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit mit Frau Bigl.“Es wird schon nichts passieren”, ist die häufigste Meinung. Doch die Zeit im Leben vergeht viel zu schnell, um seinen eigenen Nachlass wirklich zu vernachlässigen! Eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung, sowie der Notfall- und Dokumentenordner sind das Goldstück ihrer Beratung und somit eine wertvolle Ergänzung hier im Makler-Nachfolge-Club e.V.Mitglieder können ein kostenloses Coaching-Gespräch mit Frau Bigl zu Ihrer Nachlassplanung vereinbaren. Der Verein stellt Makler weitere Unterstützungen zur Verfügung.Mit diesem Notfallordner haben Makler oder später deren Angehörigen einen schnellen Überblick über das bestehende Maklerunternehmen. Diese Notfallordner wurde vom Makler Nachfolger Club e.V. entwickelt und steht allen Maklern kostenlos zu Verfügung. Dieser Notfallordner deckt alle wesentlichen Bereiche ab und ist nicht nur für ältere Makler, sondern auch für junge Makler eine wichtige Vorbereitung für einen Notfall.Anders wie bei üblichen Makler-Rentenmodellen bleiben Makler beim Versorgungswerk Bestandsinhaber mit voller Kontrolle und genießen über viele Jahre die Früchte ihres Lebenswerks mit allen Optionen. Sie erhalten laufende Erträge aus Ihrem Bestand, ohne selbst etwas tun zu müssen. Sie behalten die ständige Verkaufsoption, zu einer vorher festgelegten Kaufpreisermittlung.Eine kostenlose Bestandsbewertung, eine 90 Tage Verkaufsgarantie und eine sofortige Todesfallleistung von 15.000, -€ sind die wesentlichen Bausteine. Mit diesem Notfallpaket unterstütz der Makler Nachfolger Club e.V. seine Mitglieder, eine nachhaltige Vorsorge für den Fall eines plötzlichen Todes zu treffen. Damit können die Mitglieder ihre Angehörigen in der Trauerzeit mit einem umfassenden Schutz durch den Verein, finanziell und begleitend entlasten.Der Verein setzt auch in Zukunft auf Expansion und plant weitere Services und Unterstützung für seine Mitglieder. Makler, die sich für einen Notfallplan interessieren können auf der Vereinsseite weiter Informationen und Tipps erhalten.