Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen – Aus der Praxis für die Praxis

Information und Sensibilisierung: Unternehmensnachfolge bedeutet Chancen und Risiken, mit denen sich der Inhaber und Nachfolger beschäftigen muss. Unternehmensbewertung und Strategie: Grundlage sind eine sorgfältige IST-Aufnahme, klare Ziele und eine solide Zukunftsvorsorge. Konzept und Fahrplan: Eine konsensfähige Lösung beinhaltet die Übergabe von Führungsverantwortung und Vermögen. Übertragung und Umsetzung: Rechtliche Absicherung und steuerliche Optimierung des Konzeptes sowie dessen regelmäßige Überprüfung in der Umsetzung.

Die Planung der Nachfolge kann man mit einem Bahn-Streckennetz vergleichen. Um an der richtigen Zielbahnhof anzukommen, müssen Sie verschiedene Haltestellen passieren und in die richtige Bahn ein- bzw. umsteigen. Nur so kommen Sie dort an, wo Sie auch wirklich hinmöchten.Genauso verhält es sich auch mit der Nachfolgeplanung. Auch hier sind verschiedene Meilensteine und Überlegungen nötig, an verschiedenen Stellen das Hinzuziehen von externen Spezialisten ratsam und es sind an den richtigen Punkten die richtigen Entscheidungen zu treffen.Eine Nachfolgeplanung für ein Maklerunternehmen erfolgreich zu gestalten, ist durch die wechselseitigen Verknüpfungen von Inhaber und Nachfolger ein oft sehr aufwändiger und facettenreicher Prozess.Neben finanztechnischen, steuerrechtlichen und juristischen Aspekten geht es beim Generationenwechsel verstärkt um Menschen und deren Bedürfnisse. Inhaber, Familienangehörige, Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden und Nachfolger haben oft unterschiedliche Vorstellungen und müssen in Einklang gebracht werden.Der Makler Nachfolger Club e.V. hat deswegen einen Fahrplan zur Nachfolgeplanung von Maklern oder Maklerunternehmen entwickelt. Neben einem kostenlosen E-Boock können Makler auch auf der Internetseite https://www.nachfolgeplanung-makler.de an Hand einer Roadmap den kompletten Ablauf durchfahren.Diese Roadmap richtet sich an alle, die sich mit der Nachfolgeplanung Ihres Maklerunternehmens oder dem An- und Verkauf von Maklerbeständen beschäftigen. Die vier dargestellten Linien zeigen in vier Phasen den Verlauf einer strategischen Nachfolgeplanung für Makler auf. Die verschiedenen Stationen der Fahrpläne geben Ihnen Hinweise, welche Aufgaben und Beratungen empfehlenswert sind.Wenn sich Makler also entweder mit der Übergabe Ihres Unternehmens an einen Nachfolger oder mit der Übernahme eines solchen Unternehmens beschäftigen, ist eine gute Vorbereitung zwingend notwendig.Die Experten des Vereins sind quasi Ihr Zugbegleiter und helfen Ihnen dabei, an der richtigen Haltestelle anzukommen.Viele der Beratungsleistungen sind für Mitglieder des Makler Nachfolger Club e.V. kostenfrei, für andere bekommen die Mitglied interessante Rabatte und für manche gibt es sogar staatliche Förderungen von bis zu 80%.