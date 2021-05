Finanzierung Maklerbestand und Maklerunternehmen

Der Makler Nachfolger Club e.V. kümmert sich seit 7 Jahren um die Nachfolgeplanung von Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern. In dieser Zeit konnten eine Menge Transaktionen abgeschlossen und passende Nachfolger für in den Ruhestand gehen wollende Finanz- und Versicherungsmakler gefunden und vermittelt werden.Insbesondere beim Verkauf von größeren Beständen oder Unternehmen können oder sollen die Kaufpreiszahlungen oft nicht aus Eigenmitteln dargestellt werden, sondern sollen über externe Finanzierungspartner beschafft werden. Dies führte bisher immer wieder durch die teilweise sehr langen Bearbeitungsdauern der Finanzierungspartner und Banken zu Verzögerungen. Auch waren die Beantragungen der Finanzmittel häufig sehr kompliziert und aufwändig.Durch die Kooperation des Makler Nachfolger Club e.V. und der FinCompare GmbH konnte eine sehr einfache Online-Beantragung geschaffen werden, bei der nur wenige Angaben und Unterlagen genügen, um eine Finanzierungszusage zu bekommen. Über eine Landingpage werden Interessierte über einen kurzen Fragenkatalog und die Uploadmöglichkeit erster Unterlagen zur Beantragung geführt. Die Rückantwort ob und in welcher Höhe eine Finanzierung möglich ist, erfolgt in kürzester Zeit.Selbst wenn es sich um aufwändigere Finanzierungen handelt, die über eine digitale Antragsstrecke nicht abbildbar sind, sind der Makler Nachfolger Club e.V. und FinCompare die richtigen Ansprechpartner. Es steht ein Team von Finanzierungsexperten zur Verfügung, die auch diese Anfragen schnell und unkompliziert bearbeiten und sehr schnelle Finanzierungszusagen ermöglichen. Mit FinCompare können Finanzierungsvolumina für Bestands- oder Firmenkäufe zwischen 50.000 und 2.000.000 EUR dargestellt werden.Zugang zu diesen Lösungen haben grundsätzlich alle interessierten Marktteilnehmer und können ihre Finanzierungsanfragen dort einreichen. Die Mitglieder des Makler-Nachfolger-Club e.V. erhalten jedoch vergünstigte Konditionen bei FinCompare.Zu erreichen ist die Internetseite für Finanzierungsanfragen über den Verein unter https://www.finanzierung-maklerbestand.de/... oder direkt bei FinCompare unter https://fincompare.de/... Mit dieser neuen Exclusiv-Kooperation baut der Makler Nachfolger Club e.V. seine Position als einer der führenden Anbieter in der Nachfolgeberatung von Finanz- und Versicherungsmakler und in den Themenfeldern Kauf und Verkauf von Versicherungsmaklerbeständen und Versicherungsmaklerunternehmen weiter aus. Es ist eine ideale Ergänzung zu den bereits vorhandenen Bankkontakten und Kapitalgebern, mit denen der Verein bereits erfolgreich zusammenarbeitet.