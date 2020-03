Der Fahrplan zur Nachfolgeplanung für Inhaber von Maklerunternehmen und Maklerbeständen

Wer soll das Maklerunternehmen übernehmen?

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Übergabe oder einen Verkauf?

Was ist mein Maklerunternehmen oder Maklerbestand wirklich wert?

Wie gestalte ich meine Nachfolgeplanung?

Wie will ich die freie Zeit nach dem Ende meiner beruflichen Laufbahn füllen?

Wie soll sich meine Altersversorgung zusammensetzen?

Abstimmung mit der Familie Übergabefähigkeit und Reife prüfen Übergabeform und Übernahmevorstellungen festlegen Unternehmensprofil erstellen und Nachfolger suchen

Zielsetzung mit Nachfolger vereinbaren Unternehmensbewertung und Kaufpreisverhandlung Zeitplan des Übergabeprozesses festlegen Prokura-Matrix erstellen Kaufvertrag erstellen und verhandeln

Rückzug planen Rechtliches klären Einstieg Nachfolger

Nachfolge kommunizieren Einarbeitung Nachfolger Wechsel vollziehen Zukunft gestalten

Da ich seit vielen Jahren geschäftlich nur noch mit der Bahn fahre, haben wir Ihnen einen Fahrplan („ Roadmap ") erstellt. Bei Ihrer Nachfolgeplanung werden Sie verschiedene Phasen durchfahren. An den unterschiedlichen Stationen kommen wichtige Aufgaben auf Sie zu.Die unternehmerischen Ziele während des Inhaberwechsels sowie die persönlichen Ziele für die Zeit nach der Übergabe stehen für den Inhaber bei der Vorbereitung im Mittelpunkt:Welche Einnahmen ergeben sich aus privaten Renten- oder Lebensversicherungen, Immobilienbesitz, Kapitalanlagen und wie groß ist die Restsumme, die zum angestrebten Lebensunterhalt fehlt und deshalb aus der Unternehmensübergabe finanziert werden muss.Nur auf dieser Basis kann die richtige Entscheidung, z. B. der Verkauf des Betriebs gegen Einmalzahlung statt einer Lösung auf Renten- oder Pachtbasis, getroffen werden.Eine Nachfolgeplanung für ein Maklerunternehmen erfolgreich zu gestalten, ist durch die wechselseitigen Verknüpfungen von Inhaber und Nachfolger ein oft sehr aufwändiger und facettenreicher Prozess. Das sind die 4 Phasen und Ihre wichtigsten Stationen:Unternehmensnachfolge bedeutet Chancen und Risiken, mit denen sich der Inhaber und Nachfolger beschäftigen muss. Motivation zur PlanungGrundlage sind eine sorgfältige IST-Aufnahme, klare Ziele und eine solide Zukunftsvorsorge.Eine konsensfähige Lösung beinhaltet die Übergabe von Führungsverantwortung und Vermögen.Rechtliche Absicherung und steuerliche Optimierung des Konzeptes sowie dessen regelmäßige Überprüfung in der Umsetzung.Neben finanztechnischen, steuerrechtlichen und juristischen Aspekten geht es beim Generationenwechsel verstärkt um Menschen und deren Bedürfnisse. Inhaber, Familienangehörige, Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden und Nachfolger haben oft unterschiedliche Vorstellungen und müssen in Einklang gebracht werden.