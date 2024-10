Winter in Bormio: Vielseiter Ski-Spaß zu Vorteilspreisen

Bormio im Herzen des Stilfserjoch-Nationalparks hat Wintergästen Hochkarätiges zu bieten – legendäre Pisten ebenso wie ein breitgefächertes Angebot an Outdoor-Aktivitäten, bei denen der Kontakt mit der Natur im Mittelpunkt steht. Aber das ist längst nicht alles. Bormio verfügt über Thermalquellen, deren Wasser bereits seit tausend Jahren für Wohlbefinden sorgt. Der historische Ortskern mit authentischem Charakter ist ein weiteres Trumpf, den die Berggemeinde im italienisch-schweizerischen Grenzgebiet zu jeder Jahreszeit ausspielen kann. In wenigen Wochen werden die Liftanlagen in den Skigebieten rund um Bormio wieder an den Start gehen. Folgende Betriebszeiten sind für den Winter 2024/2025 geplant:Bormio hat seinen Gästen einen Skipass mit größtmöglicher Flexibilität anzubieten. Drei Skipässe sind zu einem einzigen vereint, und mit diesem können sich Bretter-Fans in den drei miteinander verbundenen Skigebieten Bormio, Santa Caterina Valfurva und Cima Piazzi-San Colombano nach Lust und Laune und je nach Können und Kondition vergnügen. Vielfalt ist hier, im Stilfser-Joch-Nationalpark, naturgegeben. Die herrlichen weißen Landschaften von Santa Catarina Valfurva und die sonnigen, familienfreundlichen Pisten von Cima Piazzi-San Colombano zeichnen das italienische Winterparadies ebenso aus wie die aufregenden Höhenunterschiede von Bormio. Zwischen der Bergstation Bormio 3000 und dem Ort Bormio rauschen Wintersportler auf der Piste mit dem italienweit größten Höhenunterschied ins Tal. Atemberaubende 1800 Meter bedeuten Adrenalin und Spaß pur - für Könner.Ab Oktober sind die Skipässe für die bevorstehende Saison online erhältlich, und wer frühzeitig kauft, profitiert von bis zu 25 Prozent Ermäßigung im Vergleich zum Tagespreis am Ticketschalter. Das Schlangestehen ersparen sich Online-Kunden obendrein. Auch ein maßgeschneidertes All-inclusive Paket für den Pistensport lässt sich rund um den Winterurlaub – egal ob für eine Person, für Familien oder Gruppen – lässt sich online buchen, samt Ski-Ausrüstung und Ski-Kurs für alle Könner-Stufen. Hier können Sie Ihren Skipass buchen: www.bormioski.eu oder www.santacaterinaimpianti.it In das mit Spannung erwartete Super-Event, die XXV. Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d ’Ampezzo 2026, wird Bormios Winterwelt eingebunden sein. Rund um den Ort wird die Weltspitze in den Disziplinen Abfahrtslauf und Skibergsteigen um Medaillen kämpfen. Dafür spendiert der renommierte Bergort auch seinen Bergbahnen einen frischen Look. Die ersten 40 neuen Kabinen werden schon in dieser Saison im Einsatz sein. Im Olympia-Winter 2025/2026 wird dann die komplette Flotte – in Rot, der Farbe von Bormio – um-gestylt sein.Noch vor Sonnenaufgang geht es mit der Seilbahn zur Bergstation Bormio 3000. Während der Auffahrt können die Frühaufsteher beobachten, wie die Natur unter den ersten Sonnenstrahlen erwacht. Der Himmel färbt sich langsam rosa, gelb, orange und rot, bis die Sonne majestätisch über den Bergen auftaucht. Oben angekommen, heißt es auf die Bretter, fertig , los – Sie gehören zu den Ersten, die über die frisch präparierten Pisten gleiten und in der Stille des Morgens unter einem zartrosaschimmernden Himmel Ihre Kurven in den unberührten Schnee zeichnen. 3000 Ski Sunrise ist ein exklusives Erlebnis, das nur 70 Teilnehmern pro Veranstaltung vorbehalten ist. Zum Abschluss wartet im Chalet Levissima Heaven 3000 ein köstliches Frühstücksbuffet mit den authentischen Aromen des Veltlins.