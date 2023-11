Startschuss am 2. November für die 34. Berliner Märchentage

In 600 analogen und in 120 Online-Veranstaltungen erzählen die Märchen der Welt von Streitereien und Versöhnungen, vom Vergeben und vom Neuanfang.Hier einige Highlightsin der Reihe dieöffnen die Länder Malta, Chile, Kuba, Slowakei, Dänemark, Malaysia, Slowenien, Mongolei, Aserbaidschan, Irland, Korea, Mexiko, Belgien, Kasachstan, Portugal, Italien und die Schweiz sowie die Landesvertretungen Bremen, NRW, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ihre Häuser für Schulklassen.lesen in der ReiheSchauspieler wie Hans-Werner Meyer, und Annabelle Mandeng und Autoren wie Harald Martenstein. Es öffnen Präsidenten, Intendanten und Generaldirektoren wie Prof. Hermann Parzinger, Matthias Schulz, Robert Rückel und Prof. Achim Bonte u.v.a.m. ihre Häuser für Schulklassen.laden in der Reiheerfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer Klassen zu Märchenlesungen in ihre Dependancen ein, oder kommen in die Schule.Premiere in den Nordischen Botschaften! Erstmalig findet im Felleshus diestatt. Es wird gestritten, dass die Fetzen fliegen. Kein Wunder, denn die Göttinnen der Streitsucht, der Bürokratie und des Friedens prallen aufeinander.Lesen Landes- und Bundespolitiker in der Reihefür Schulkinder in ihren Büros, im AGH und in Schulen. Persönlichkeiten wie Kai Wegner, Franziska Giffey, Wolfgang Schäuble, Daniela Kluckert, Dorothea Bär und andere stehen nach der Lesung den Kindern Rede und Antwort.Premiere im Wintergarten Berlin –fliegt ab 19.11.23 bis zum 28.01.2024 durch Berlin. Große Varietéshow von kleinen Künstlern für die ganze Familie, traditionell der krönende Abschluss der 34. Berliner Märchentage.Online-FormateSchauen Sie beim„Streit und Versöhnung – Geschichten von Miteinander“ in unserer Mediathek vorbei.12 Gespräche u.a. mit Hirnforscher Prof. Gerald Hüther, Extremismusexperte Ahmad Mansour, oder Moderatorin Mareile Höppner behandeln das Thema in den jeweiligen Spezialgebieten.jeden Samstag ab 20:00 Uhr. SNAPCHAT-MÄRCHEN MIT ALEX P., MAGISCHE GESCHICHTEN VON TINO, DER GESTIEFELTE KATER ALLEIN ZU HAUS u.v.a.m