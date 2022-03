Schickt Märchen für den Frieden ins MÄRCHENLAND!

MÄRCHENLAND - Deutsches Zentrum für Märchenkultur ruft alle Kinder in Deutschland dazu auf, selbst gedrehte Videos mit Märchen für den Frieden einzusenden!Durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine müssen Millionen Menschen flüchten.Für die Kinder ist diese Situation am schlimmsten.Daher ruft MÄRCHENLAND alle zum Mitmachen auf: Unterstützen Sie unsere Aktion, machen Sie mit und senden Sie selbst aufgenommene Beiträge (im Querformat) an videos@maerchenland-ev.de . Das können Geschichten, Fabeln, Gedichte und Märchen zum Thema Frieden, Hoffnung, Zusammenhalt etc. sein.MÄRCHENLAND schlägt ein neues Kapitel auf und baut gemeinsam mit Kindern sowie Personen des öffentlichen Lebens eine neue Märchensammlung auf!Weitere Informationen unter: www.märchenland.de