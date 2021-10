Preisverleihung Goldene Erbse 2021 03.11.2021 19:00 Uhr Wintergarten Varieté

AUFTAKT DER 32. BERLINER MÄRCHENTAGE

Die purpurrote Blume - Märchen von Lust und Leid



PREISVERLEIHUNG "GOLDENE ERBSE"



Mittwoch, 3. November 2021 um 19 Uhr

Wintergarten Varieté, Potsdamer Str. 96, 10785 Berlin



Zum 15. Mal dürfen wir Sie zur Verleihung des Ehrenpreises von MÄRCHENLAND begrüßen!



Unsere Preisträgerinnen der Goldenen Erbse 2021 sind:



HATICE SCHMIDT

Social Media Creatorin, YouTuberin, Influencerin, gelernte Krankenschwester, erfolgreiche Unternehmerin und Bestseller-Autorin des Buches Dein Leben ist kein Zufall - Mein Weg zu mir, sie unterstützt die Kampagne #StopptKinderarmut, macht durch ihre Arbeit Mädchen Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht von gesellschaftlichen Konventionen aufhalten zu lassen.



Laudator: HÜDAVERDI GÜNGÖR Journalist, er drehte im Selbstversuch den Dokumentarfilm Obdachlos - 4 Tage ein Penner, organisiert politische Diskussionen für Schüler, gründete die Wählergemeinschaft Die Verfassungsschüler, ist Leiter der Jugendredaktion Salon5 - die Jugendredaktion von CORRECTIV



LAILA NOOR

Afghanische Designerin, 2002 Gründerin des Vereins Independent Afghan Women Association e.V. (IAWA), der bis heute mit dem Bau von zehn Schulgebäuden und KITAs mehr als 18.0000 afghanische Kinder erreicht hat, Preisträgerin der Bildungsmedaille 2013, Verdienstkreuz am Bande 2014, 2016 und 2018 hohe afghanische Auszeichnungen, 2018 Victress International Award.



Laudator: AHMAD MANSOUR, deutsch-israelischer Psychologe und Autor. Geschäftsführer der Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention (MIND). Er beschäftigt sich mit Projekten und Initiativen gegen Radikalisierung, Unterdrückung im Namen der Ehre und Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft.



ANNETTE FRIER

Deutsche Schauspielerin, Lesebotschafterin der Stiftung Lesen, Gewinnerin vieler Preise, wie den Grimme-Preis, den Bobby sowie diverse Comedy-, Film- und Fernsehpreise. Ihr Engagement für demenziell Erkrankte begeistert nicht nur Märchenland - 2021 wurde die ZDF-Dokumentation Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz für den Deutschen Fernsehpreis nominiert



Laudator: HANS-WERNER MEYER, Deutscher Schauspieler, Hörbuchsprecher, Lesebotschafter der Stiftung Lesen, Mitglied der A-cappella-Gruppe Meier & die Geier, Preisträger Bayrischer Fernsehpreis 2020



Als Gäste werden außerdem erwartet: Daniele Schadt, Simone Panteleit, Arnold Fritsch, Tom Baldauf etc.

