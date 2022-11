Andersens Märchenreise im Europa-Park

MÄRCHENLAND zu Gast im Europa-Park in Rust!

Vom 23. November 2022 bis zum 15. Januar 2023 feiert Deutschlands größter Freizeitpark den bekanntesten Dichter Dänemarks mit der Ausstellung „Andersens Märchenreise im Europa‐Park“ und zahlreichen weiteren Aktionen für Groß und Klein. Die Angebote richten sich nicht nur an Europa‐Park Besucher, sondern insbesondere auch an Schulklassen, darunter ukrainische Schüler aus der Region, die zur Ausstellung eingeladen werden.



In enger Zusammenarbeit mit MÄRCHENLAND – Europäisches Zentrum für Märchenkultur e.V. ist die erfolgreiche Ausstellung nun zu Gast im „blue fire Dome“ und gibt Einblicke in unbekannte Leidenschaften des Dichters: Scherenschnitte, Zeichnungen und Collagen. Denn neben seinen mehr als 150 Märchen schuf Hans Christian Andersen hunderte dieser filigranen Kunstwerke. Die Besucher können in der Ausstellung 40 Scherenschnitte und mehr als 35 Zeichnungen bewundern sowie einen großen Wandschirm, den er selbst fertigte.



Begleitende Highlights sind Lesungen aus Andersens Märchen mit:



• Wolfgang Schäuble



• Samuel Koch



• Dorothee Bär



• Monica Meier‐Ivancan



• Backexpertin Sally



• Europa‐Park Inhaber Roland Mack



„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam diese Ausstellung im Europa‐Park in Rust zeigen können, denn Märchen bauen Brücken und sind Nahrung für die Seele. Denn Verständigung und Anteilnahme werden aktuell besonders gebraucht.“, so Silke Fischer Direktorin MÄRCHENLAND e.V. Berlin und Miriam Mack, 1. Vorstandsvorsitzende von MÄRCHENLAND – Europäisches Zentrum für Märchenkultur e.V.. Eine deutsch/ukrainische Kinder Europa Rallye und ein Integrationsworkshop für Kinder zum Aquarellmalen und Trockenton sowie ein Märchenkino mit den Filmen „Das Feuerzeug“ und „Die kleine Seejungfrau“ im Magic Cinema 4D, runden das vielfältige Begleitprogramm ab.