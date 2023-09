Neu bei Müller: Löwenzahn Organics’ innovative Babymilch-Serie auf Vollmilchbasis

Natürliche, milcheigene Fette und deshalb kein Bedarf an Palmöl

Weniger verarbeitet

Bio-Lactose liefert Energie

Die Aminosäure Taurin ist wichtig für die Fettaufnahme und kommt natürlich in der Muttermilch vor

Verbessert die Immunfunktion und den Aufbau des Verdauungstrakts

Enthält GOS & FOS im Verhältnis 9:1,

Enthält Nukleotide (Bausteine der DNA)

Enthält Taurin und HMO (3`-GL), welche auch in der Muttermilch vorkommen

Pflanzliches DHA aus nachhaltigem Algenöl, statt aus marktüblichen Fischöl

DHA & ARA unterstützen vor allem im Verhältnis 1:1 die Gehirnentwicklung und Sehfähigkeit

In den letzten Jahrzehnten wurde in der Säuglingsnahrungsindustrie Magermilch in Kombination mit tropischenÖlen für die Herstellung von Babymilch verwendet. Löwenzahn Organics hingegen setzt auf eine einzigartige Rezeptur basierend auf Bio Kuhvollmilch, um eine optimale Fettsäurezusammensetzung zu gewährleisten. Dadurch gibt es keinen Bedarf an tropischen Ölen wie Palmöl mehr.Das gesamte Babymilch-Portfolio der Bio-Marke enthält zudem weit nachhaltigeres Algenöl, anstelle des marktüblichen Fischöls als Omega-3-Fettsäuren-Quelle. Auf das bei Babymilch auf Magermilchbasis hinzugefügte Palmöl kann in den neuen Vollmilch-Produkten dank der milcheigenen Fette vollständig verzichtet werden, was das Produkt zu einer der nachhaltigsten Babymilchen auf dem deutschen Markt macht.Die 400g-Dosen der Vollmilch-Babymilch-Reihe sind ab sofort in den Müller Drogerien und online auf https://www.mueller.de/drogerie/marken/loewenzahn-organics/ und loewenzahnorganics.com für 14,95€ erhältlich.Ein besonderes Augenmerk legt Löwenzahn Organics auf Nachhaltigkeit, denn eine bessere Umwelt für die nächste Generation zu hinterlassen gehört genauso zur Mission des Unternehmens, wie Eltern dabei zu unterstützen, sie gesünder heranwachsen zu lassen.Das gesamte Babymilch-Portfolio der Bio-Marke enthält deshalb weit nachhaltigeres Algenöl, statt dem marktüblichen Fischöl als Omega-3-Fettsäuren-Quelle – so auch die neue Vollmilch-Rezeptur.Auf das bei Babymilch auf Magermilchbasis hinzugefügte Palmöl kann in den neuen Vollmilch-Produkten dank der milcheigenen Fette vollständig verzichtet werden. Das macht das Produkt zu einer der nachhaltigsten Babymilchen auf dem deutschen Markt.Löwenzahn Organics geht jedoch noch einen Schritt weiter und wartet mit einer komplett neuen Verpackung auf: Anstatt der sonst üblichen und für Säuglingsnahrung geeigneten Verbundfolie, die aufgrund der Mischmaterialien nur schwer zu recyceln ist, wird die neue Milchnahrung in eine Weißblechdose abgefüllt. Weißblechdosen bestehen aus einem Monomaterial und sind daher zu 100% recyclebar.