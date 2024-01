Löwenzahn Organics veröffentlicht Umfrageergebnisse zur Marktneuheit

84 % wählten die Produkte aufgrund ihrer Bio-Qualität.

70 % schätzten die Abwesenheit von Palmöl.

55 % lobten die gute Verträglichkeit.

52 % schätzten die größere Ähnlichkeit zur Muttermilch des Produktes

57 % berichteten von einer verbesserten Verdauung.

26 % nannten allgemeine positive Veränderungen.

22 % bemerkten weniger Spucken.

20 % stellten fest, dass der Stuhl weicher war.

15 % bemerkten eine verbesserte Haut.

In den letzten Jahrzehnten wurde in der Säuglingsnahrungsindustrie standardmäßig Magermilch in Kombination mit verarbeiteten Ölen (Palmöl etc.) verwendet – die günstigere Alternative zu den milcheigenen Fetten von Vollmilch. Beobachtungsstudien legen jedoch nahe, dass Kinder, die Vollmilch trinken, ein geringeres Risiko haben, übergewichtig oder fettleibig zu werden, als Kinder, die Magermilch trinken.¹ Vollmilch bietet ein einzigartiges Gleichgewicht an essentiellen Fetten, Vitaminen und Antioxidantien. Als Basis für Folgemilch ergibt sie eine ideale Fettsäurezusammensetzung, so dass auf den Zusatz von stark verarbeiteten tropischen Ölen wie Palmöl verzichtet werden kann. Löwenzahn Organics brachte deshalb im Februar 2023 erstmals ihre Folgemilch auf Basis von Vollmilchpulver auf den Markt – eine Milchnahrung ohne Palmöl, nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Fette und weitere Nährstoffe der Muttermilch.Die Umfrage, konzipiert, um die realen Erfahrungen von Eltern zu beleuchten, die sich für Löwenzahn Organics Vollmilch-Babyfolgenahrung entschieden haben, bietet einen Blick auf die greifbaren Vorteile, die die Produkte den Familien bringen.Das Ergebnis der rund 200 Befragten, darunter 42 % im Alter von 32-37 Jahren und 82 % weibliche Teilnehmerinnen.93 % der Befragten, einschließlich Neukund:innen bei Löwenzahn Organics, berichteten, dass ihre Babys die Folgemilch aus Vollmilchpulver "eher gut bis sehr gut" vertrugen. Dies unterstreicht die hohe Akzeptanz und Zufriedenheit.Bioqualität triumphiert: 84 % der Befragten wählten die Vollmilch-Babynahrungen von Löwenzahn Organics aufgrund ihrer Bioqualität, was das Bekenntnis der Marke zu höchsten Ernährungsstandards verdeutlicht. 70 % gaben an sich dafür entschieden zu haben, weil das Vollmilchpulver ohne Palmöl auskommt.Unter denjenigen, die von anderen Löwenzahn Organics-Babynahrungen zur Folgemilch aus Vollmilchpulver wechselten, berichteten 57 % von einer verbesserten Verdauung.Die Befragten schätzten das Engagement der Marke für Nachhaltigkeit, wobei 43 % die Recyclingfähigkeit und das Design der Verpackung hervorhoben. Die umweltbewusste Herangehensweise von Löwenzahn Organics, einschließlich der Verwendung von nachhaltigerem Algenöl statt Fischöl als Omega-3-Quelle und vollständig recyclebaren Weißblechdosen, findet Anklang bei umweltbewussten Verbraucher:innen.Gründe für die Wahl von Löwenzahn Organics Folgemilch aus Vollmilchpulver:Positive Veränderungen nach dem Wechsel zu Folgemilch aus Vollmilchpulver:Zudem sind auf der Webseite von Löwenzahn Organics persönliche Kundenbewertungen zur Folgemilch auf Basis von Vollmilchpulver nachzulesen: https://loewenzahnorganics.com/ Anne Fechner, Ernährungswissenschaftlerin, Lebensmitteltechnologin und Produktentwicklerin bei Löwenzahn Organics, teilt ihre Perspektive zu den Umfrageergebnissen:Natürliche, milcheigene Fette sind der Muttermilch ähnlicher als Fette aus PalmölBio-Lactose liefert EnergieAminosäure Taurin kommt natürlich in der Muttermilch vorNukleotide, welche Bausteine der DNA sindGOS & FOS im Verhältnis 9:1DHA* & ARA im Verhältnis 1:1. DHA trägt zur Entwicklung der visuellen Fähigkeiten von Säuglingen beiMit der Omega-3 Fettsäure ALA* für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen*gesetzlich für Folgenahrung vorgeschriebenDie 400g-Dosen in den Varianten Pre Anfangsmilch, 6+ Folgemilch und 12+ Kinder-Folgemilch sind auf loewenzahnorganics.com für 14,95 € als Einzelbestellung oder im Abo erhältlich.Ein besonderes Augenmerk legt Löwenzahn Organics auf Nachhaltigkeit, denn eine bessere Umwelt für die nächste Generation zu hinterlassen gehört genauso zur Mission des Unternehmens, wie Eltern dabei zu unterstützen, sie gesünder heranwachsen zu lassen.Das gesamte Babymilch-Portfolio der Bio-Marke enthält deshalb weit nachhaltigeres Algenöl, statt dem marktüblichen Fischöl als Omega-3-Fettsäuren-Quelle – so auch die neue Vollmilch-Rezeptur.Auf das bei Babymilch auf Magermilchbasis hinzugefügte Palmöl kann in den neuen Vollmilch-Produkten dank der milcheigenen Fette vollständig verzichtet werden. Das macht das Produkt zu einer der nachhaltigsten Babymilchen auf dem deutschen Markt.Löwenzahn Organics geht jedoch noch einen Schritt weiter und wartet mit einer komplett neuen Verpackung auf : Anstatt der sonst üblichen und für Säuglingsnahrung geeigneten Verbundfolie, die aufgrund der Mischmaterialien nur schwer zu recyceln ist, wird die neue Milchnahrung in eine Weißblechdose abgefüllt. Weißblechdosen bestehen aus einem Monomaterial und sind daher zu 100% recyclebar.