Löwenzahn Organics launcht Mama Online Shop

Bio Baby- und Mama Nahrungsmarke Löwenzahn Organics freut sich, die Eröffnung ihres neuen Mama Online Shops bekannt zu geben. Mit einer sorgfältig kuratierten Auswahl an Produkten von renommierten Marken wie Mama Muun, Into Life, Pregni Vital, InnoNature, Moodie und myEphelia, bietet der Shop alles, was Mütter in den herausfordernden Phasen von Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit benötigen.



Von Anfang an ging es bei Löwenzahn Organics nicht nur um's Baby.



Ihr Ziel war es immer, das Bewusstsein für die Gesundheit von Müttern zu stärken. Denn: Mamas Gesundheit ist untrennbar von der Gesundheit ihrer Babys.



“Produkte für Mütter? Ach, das ist viel zu nischig und bringt nichts.” – Diese oder ähnliche Sätze hat das Team von Löwenzahn Organics oft gehört. Davon hat es sich aber nicht abschrecken lassen, kontinuierlich nährstoffreiche und funktionale Produkte für Mamas entwickelt und die Kampagne #momsarenotniche ins Leben gerufen. Mit ihrem neuen Online Shop möchte die Marke einen Ort schaffen, an dem sich Mütter “Mama first” fühlen und alles bekommen, was ihr Körper in der intensiven Lebensphase benötigt.



Wie, es gibt auch noch mehr als Folsäure?!



Erster Besuch beim Frauenarzt. "Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Nehmen Sie bitte Folsäure.” Tatsächlich machen viele Frauen diese Erfahrung und fühlen sich gut darüber informiert, dass die Einnahme von Folsäure sinnvoll ist. Überraschenderweise war’s das dann aber auch mit der Gesundheit von Frauen. Der Fokus liegt gesellschaftlich eher auf dem “Was Frau nicht darf” und auf dem Baby. Viele Menschen fragen sich “Was darf ich nicht in der Schwangerschaft essen?” und tatsächlich gibt es lange Listen darüber, was vermieden werden soll. Schon klar: Kein Alkohol, nicht zu viel Kaffee, Vorsicht bei Salat, kein roher Fisch und einiges mehr. Aber warum gibt es keinen Leitfaden dafür, was wir unserem Körper Gutes tun können? Wovon soll ich mehr konsumieren und worauf soll ich achten, damit mein Körper auf die intensiven Leistungen vorbereitet ist?



"Für mich als Ernährungswissenschaftlerin ist es absolut unverständlich, dass wir in unserer Gesellschaft so wenig Fokus auf die Gesundheit von Müttern legen. Mütter produzieren Leben, bringen Kinder zur Welt und ernähren sie, also brauchen sie entsprechende Unterstützung.", sagt Anne Fechner, 2-fach-Mama und Produktentwicklerin be Löwenzahn Organics. Im neuen Mama Online Shop werden Frauen und Mütter fündig, die sich noch mehr Gutes tun wollen.



Produkt Highlights im Mama Online Shop:

Schwangerschaftstee von PregniVital für die gesamte Schwangerschaft

Schwangerschaftstee Übelkeit von Pregni Vital gegen Übelkeit in der Schwangerschaft. Er enthält Ingwer, der bei Übelkeit hilft, aber nicht zu scharf ist.

Rückbildungstee von myEphelia: Dieser Lieblingstee bei der Rückbildung wurde von Hebammen entwickelt, fördert die Wundheilung und unterstützt den Wochenfluss.

Mama Nursing Tee / Stilltee von Mama Muun: Er fördert die Milchbildung auf traditionelle Weise, ist die Ideale Ergänzung für eine angenehme Stillzeit und enthält Bockshornklee

Porridge Himbeer Schoko von Mama Muun ist eine Kombination aus feinen Haferflocken und fruchtig-köstlichen Zutaten, ideal für Schwangerschaft und Wochenbett und mit hohem Ballaststoffgehalt.

Jod+Folsäure von InnoNature , geeignet für Schwangerschaft und Stillzeit, ist natürlich, vegan und tierversuchsfrei (PETA zertifiziert). Mit 800 µg Folsäure pro Kapsel ist es für Kinderwunsch und erstes Trimester geeignet.

Omega 3 von Innonature: Hohe Bioverfügbarkeit durch natürliches DHA und EPA; Es trägt zur normalen Entwicklung der Augen und des Gehirns beim Fötus und gestillten Säugling bei.

Sanftes Eisen von Into Life enthält hochwertiges Eisenbisglycinat mit Lactoferrin und Vitamin C und deckt den erhöhten Eisenbedarf in Schwangerschaft & Stillzeit

Mama Multi von Into Life ist das Rundum-Sorglos-Präparat für Schwangerschaft und Stillzeit. Eine Kapsel deckt den Bedarf an allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen.

Mama Flor von Into Life ist ein spezifisches Probiotikum mit 10 wertvollen Stämmen und fördert eine ausgewogene Vaginal- und Darmflora.

Stilleinlagen “Squeeze it” von Moodie: Die 11 cm großen, milchdichten Stilleinlagen sind aus weicher Bio Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA).

Energy Balls in den Sorten Dattel Aprikose, Schoko (Limited Edition) und Mango (Limited Edition) von Löwenzahn Organics sind die besten Begleiter in der Stillzeit. Sie fördern die Milchbildung und unterstützen einen normalen Cholesterinspiegel.

Bio Bone Broth für das Wochenbett von Löwenzahn Organics: Für mehr Kraft im Wochenbett mit Nährstoffen aus Rinderknochen (9 g Kollagen pro Glas, Aminosäuren u. Mineralstoffe). Fenchel, Anis und Kümmel fördern die Muttermilchproduktion.



Stimmen unserer Partner:innen:



"Mama Muun ist ein moderner Mahlzeiten-Lieferdienst mit Produkten für die Zeit nach der Geburt. Wir unterstützen Familien in der frühen Elternschaft, denn Produkte, die auf die Bedürfnisse von Müttern abgestimmt sind, helfen ihnen, sich besser vorbereitet und gestärkt zu fühlen. Eine nährstoffreiche Ernährung ist die schnellste und einfachste Form der Unterstützung, die Sie einer frischgebackenen Mutter geben können, denn eine nährstoffreiche Ernährung hat langfristige Vorteile für Mutter und Kind und legt den Grundstein für eine lebenslange gute Gesundheit."



Shanay & Tabea, Gründerinnen von Mama Muun.



"Die Gesundheit von Müttern liegt moodie am Herzen. Aus diesem Grund setzt sich moodie dafür ein, dass Mütter so viel „good mood“ wie möglich erleben können. Das Ziel von moodie ist es, die gute Laune und den Swag zurückzubringen, die ihnen durch den letzten Milchstau verloren gegangen sind. Mit kleinen Alltagshelfern will moodie aufmuntern und die oft nervenaufreibenden Momente zu freudigen Erlebnissen machen.



Bei moodie geht es nicht nur darum, gute Laune zu verbreiten, sondern auch wirklich etwas Gutes zu tun. Aus diesem Grund unterstützt moodie mit einem Teil seines Erlöses Frauen, die unter Wochenbettdepressionen leiden, und trägt so dazu bei, wieder mehr „good mood“ in ihr Leben zu bringen. Für jedes verkaufte Paar spendet moodie 0,50€ an den Verein Schatten und Licht e.V., um die wichtige Arbeit für die Gesundheit von Müttern zu unterstützen. Durch die nachhaltige Produktion steht auch die Gesundheit von Mutter Erde im Fokus, was zu einer besseren Zukunft für alle beiträgt."



Romy & Kimi, Gründerinnen von moodie.



"Als Hebamme liegt mir die Frauengesundheit, insbesondere während und nach der Schwangerschaft, sehr am Herzen. Gemeinsam mit meiner Schwägerin Jessica habe ich erkannt, dass es an qualitativ hochwertigen Produkten mangelt, die Frauen in dieser sensiblen Phase angemessen unterstützen. Deshalb haben wir myEphelia gegründet, um Schwangere und Mamas mit unseren erstklassigen Produkten durch diese besondere Zeit zu begleiten. Meine Erfahrungen aus der Hebammenarbeit fließen dabei direkt in die Entwicklung ein. Wir freuen uns, Teil dieses tollen Projekts zu sein!"



Jessica & Meike, Gründerinnen von myEphelia.

(lifePR) (