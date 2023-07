Ernährung während der Stillzeit: Die Bio Energy Balls, die Mamas wirklich brauchen

Nach zig Litern Stilltee fragt man sich als Mutter dann doch irgendwann, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, die Milchbildung anzuregen – Ja, gibt es!sagt Liz Sauer Williamson, Löwenzahn Organics’ Gründerin und CEO. Mütter sind es, die in der Schwangerachaft und mit der Geburt ganze Arbeit geleistet haben, sich erholen müssen und – wenn man ehrlich ist – genauso viel Beachtung, Pflege und Liebe brauchen wie das Neugeborene. Bei Stillenden geht das Ganze dann noch weiter: Rund um die Uhr immer verfügbar, mit dem Lebenselixier des Babys im Busen – no pressure at all! Oft fehlt den frischgebackenen Mamas die Zeit, Kraft und/oder Muse, sich dann selbst ausreichend zu versorgen.Eine gesunde, also ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist wichtig für Mutter und Baby. Gerade in der Stillzeit benötigen Mütter von dem ein oder anderen Nährstoff wie Zink, Eisen oder Jod deutlich mehr als sonst.Eine kleine Geschichte aus dem Alltag: Löwenzahn Organics Gründerin Liz war zu Besuch bei einer Freundin, die während des Stillens irgendwann an einer rohen Baguettestange geknabbert hat. Eine Situation, die viele Stillende nur zu gut kennen dürften. Ihre müde Freundin griff einfach nach dem Nächstbesten, um ihren niedrigen Blutzuckerspiegel wieder aufzufüllen - aber manchmal ist das, wonach wir greifen, nicht das, was unser Körper wirklich braucht.Klare Sache: Eine stillende Mutter hat eben meist nur eine Hand frei, um sich etwas zu essen zu machen, wenn der Magen knurrt. Und dazu kommt, dass stillende Mütter oft neben den Hauptmahlzeiten Hunger haben und von den neuen Herausforderungen manchmal einfach erschöpft sind.Für einen Liter Muttermilch werden um die 940 kcal benötigt. Die Energie hierfür holt sich der Körper in der Regel aus den Fettpolstern, die in der Schwangerschaft angehäuft wurden. Dazu sollten Mütter, die ausschließlich stillen, täglich zusätzlich ca. 500 kcal für die Produktion von Muttermilch zu sich nehmen.Sättigend mit fruchtigem GeschmackHefeflocken und Bockshornklee fördern MilchbildungHoher Ballaststoffgehalt für weichen StuhlgangJod für einem normalen EnergiestoffwechselALA (Omega-3-Fettsäure) für die Aufrechterhaltung eines normalen CholesterinspiegelsWeitere Inhaltsstoffe: Kalium, Kalzium, Magnesium, Antioxidantien, B-VitamineDatteln* (73 %), Aprikosen* (10%), Leinsamen* (7%), Erdmandeln*, Hefeflocken*, Bockshornkleesamen*, Algen* (S. latissima)*aus kontrolliert biologischem AnbauAb Juli sind die Bio Energy Balls für Stillende in derauf loewenzahnorganics.com fürerhältlich.Zudem sind die Mama Stillkugeln unter dm.de und in der “Mein dm-App” erhältlich.In der Stillzeit brauchen Mütter besonders viele Nährstoffe, um sich und ihr Baby bestmöglich zu versorgen.Die ersten 1.000 Tage (der Zeitraum von der Empfängnis bis zum Kindesalter von 2 Jahren) gelten außerdem als die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen für die Ernährung. Was ein Kind in den ersten Lebensjahren isst, einschließlich dessen, was die Mutter während der Schwangerschaft und Stillzeit isst, hat große Auswirkungen auf die Entwicklung.Deshalb konzentriert sich Löwenzahn Organics auf die Unterstützung von Müttern und Babys in den ersten 1000 Tagen und konzipiert auch seine Produktpalette danach.