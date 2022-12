Die Bio Bone Broth für Mamas im Wochenbett kommt

die Wundheilung zu beschleunigen²

dem Körper einen Teil der dringend benötigten Flüssigkeit zuzuführen

den erhöhten Nährstoffbedarf nach der Geburt zu decken

die Milchproduktion anzuregen und die Verdauung und Darmgesundheit zu verbessern³

schreibt Jana Heinicke in ihrem Buch “Aus dem Bauch heraus.” Und während daran erstmal nichts falsch ist, beschreibt es gut das Sentiment vieler neuer Mütter, die sich nach der Schwangerschaft und Geburt in den Hintergrund gedrängt fühlen. Dabei waren sie es, die hier ganze Arbeit geleistet haben und – wenn man ehrlich ist – genauso viel Beachtung, Pflege und Liebe brauchen wie das Neugeborene. Faktisch hat jede frischgebackene Mama eine tellergroße Wunde im oder am Bauch, die erstmal heilen muss. Von den psychischen Konsequenzen des Geburtsvorgangs mal ganz abgesehen.Schwangerschaft und Geburt gehören zu den anstrengendsten Ereignissen, die der menschliche Körper durchmacht – er braucht Kraft für die Regeneration, sowohl psychisch, als auch körperlich. Die neue Bio Bone Broth von Löwenzahn Organics soll Mütter deshalb in einer der intensivsten Phase ihres Lebens mit wichtigen Nährstoffen unterstützen.Löwenzahn Organics Botschaft an Menschen, die gerade ein Kind geboren haben, ist: “Wir verstehen euch! Wir sind selbst da durchgegangen und haben uns deshalb angesehen, welche Lebensmittel die Heilung und Genesung unterstützen können.“Ganz nach dem Motto “Nose to Tail” verwendet Löwenzahn Organics die Knochen aus der Fleischproduktion, um die Kraftbrühe herzustellen. Sie werden über 18 Stunden lang schonend gekocht. Die Weiderinder hierfür kommen aus Bayern. Die Bio Bone Broth enthält 9g Kollagen pro Portion, sowie Fenchel, Anis und Kümmel. Es sind keine Zusatzstoffe, Allergene, Zuckerzusätze oder Geschmacksverstärker enthalten.Die meisten Mama-Produkte auf dem Markt sind süß und enthalten Zucker, welcher nachweislich Entzündungen fördert¹. Bereits Oma wusste, dass ein anstrengendes Erlebnis oder eine Krankheitsphase am besten mit einer deftigen Brühe unterstützt werden.Zusammensetzung und positive EigenschaftenDie Kraftbrühe hilft…ZutatenWasser, Rinderknochen* (30,4 %), Karotten*, Zwiebeln*, Knoblauch*, Petersilienwurzel*, Fenchel*,Petersilie*, Lorbeer*, Pfeffer*, Salz, Sternanis*, Kümmel*, Dill*, Koriandersamen*, Fenchelsamen*, Wacholderbeeren**aus kontrolliert biologischem AnbauPackungsgrößen und PreiseAb 21.12.2022 ist die Bio Bone Broth für das Wochenbett imauf loewenzahnorganics.com fürerhältlich.Sie wird außerdem als Bestandteil einererhältlich sein. Diese enthält zwei Gläser Bio Bone Broth für das Wochenbett, eine 6er Packung Energy Balls Erdnuss Salz oder Spirulina Orange, eine 4er Packung Energy Bites für Stillende Spirulina Orange. Die Geschenkbox kostetMama strong = Baby strongGerade in der Zeit nach der Geburt brauchen Mütter besonders viele Nährstoffe, um sich und ihr Baby bestmöglich zu versorgen.Die ersten 1.000 Tage (der Zeitraum von der Empfängnis bis zum Kindesalter von 2 Jahren) gelten außerdem als die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen für die Ernährung. Was ein Kind in den ersten Lebensjahren isst, einschließlich dessen, was Mütter während der Schwangerschaft und Stillzeit essen, hat große Auswirkungen auf die Entwicklung.Deshalb konzentriert sich Löwenzahn Organics auf die Unterstützung von Müttern und Babys in den ersten 1000 Tagen und konzipiert auch seine Produktpalette danach.Quellen:² L. Arseni, A. Lombardi, D. Orioli: From Structure to Phenotype: Impact of Collagen Alterations on Human Health, 2018³ G. Frasca, V. Cardile et al.: Gelatin tannate reduces the proinflammatory effects of lipopolysaccharide in human intestinal epithelial cells - Clinical and Experimental Gastroenterology, 07th May 2012