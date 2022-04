Babymilch kommt jetzt mit dem Lastenrad - innerhalb von drei Stunden

dropp ist die neue nachhaltige Lieferoption von Löwenzahn Organics

Die Bio-Babynahrungsmarke Löwenzahn Organics kooperiert nun in vier Städten mit dem nachhaltigen eCargo Bike-Lieferanten dropp.



Manchmal muss es schnell gehen, besonders, wenn hungrige Babys im Spiel sind. Nach der Meldung, dass Löwenzahn Organics nun in der Drogerie-Kette BUDNI erhältlich ist, baut das Unternehmen auch seinen Online-Vertrieb weiter aus: Mit der Lieferoption dropp können sich Kund:innen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München auf loewenzahnorganics.com die gesamte Produktvielfalt innerhalb von drei Stunden oder in flexiblen Zwei-Stunden-Slots bequem nach Hause liefern lassen. Die Lieferung kommt mit dem Elektro-Lastenrad.



"Ich sehe es als unsere Pflicht an, nachhaltige Alternativen in unserem täglichen Geschäftsprozessen zu integrieren. dropp ist so eine, zudem erhöht die Lieferung am gleichen Tag die Convenience für unsere Kund:innen. Eine klassische Win-Win-(Win-)Situation.", freut sich Liz Sauer Williamson, CEO und Co-Gründerin von Löwenzahn Organics.



Während die Lieferung mit dropp schneller als der Standardversand ist, bleiben die Kosten für diese Lieferoption gleich: Bei einem Einkauf unter 20€ wird eine Versandkostenpauschale von 5€ berechnet. Ab einem Warenkorbwert von über 20€ kann man versandkostenfrei bestellen.



"Als Mütter wissen wir wie es ist, wenn Eltern 1000 Dinge gleichzeitig zu tun haben - aber Babys ist das ziemlich egal, erst recht, wenn sie hungrig sind. Ich sehe hier eine große Chance für unsere Kund:innen, mal eben schnell einen Haken hinter Babymilch setzen zu können." sagt Alice Mrongovius, Co-Gründerin von Löwenzahn Organics.



Wer das Thema Babynahrung komplett von seiner ToDo-Liste streichen möchte, kann auf loewenzahnorganics.com außerdem ein auf die Bedürfnisse von Eltern und Baby abgestimmtes Abo abschließen und bekommt die Wunschprodukte in regelmäßigen Abständen versandkostenfrei nach Hause geliefert.