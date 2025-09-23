Kontakt
Responsible Gaming gegen Glücksspiel-Sucht

LOTTO Hamburg erzielt Bestnoten für erfolgreiche Umsetzung des verantwortungsvollen Glücksspiels

(lifePR) (Hamburg, )
  • Tätigkeitsbericht 2023/2024 zum Spieler- und Jugendschutz belegt die Erfüllung hoher internationaler Standards für sicheres Glücksspiel
  • Responsible Gaming-Programm von LOTTO Hamburg ist wirksam und robust
Glücksspiel ist für viele Menschen ein unterhaltsames Vergnügen. Damit dies so bleibt, sorgt LOTTO Hamburg für einen sicheren Spielbetrieb und aktive Vorbeugung gegen die Gefahren der Spielsucht.

Als staatlich konzessionierter Glücksspielveranstalter, bietet die LOTTO Hamburg GmbH Lotterien online und in Annahmestellen vor Ort verantwortungsvoll und mit Augenmaß an. Der Grundsatz des verantwortungsvollen Spiels ist im Leitbild der staatlichen Lotteriegesellschaft verankert und ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Das städtische Unternehmen hat einen ausführlichen Tätigkeitsbericht über die Umsetzung des „Responsible Gaming“ in den vergangenen zwei Jahren veröffentlicht.

Michael Heinrich, Geschäftsführer von LOTTO Hamburg, erläutert: „Zu Responsible Gaming gehören Spielerschutz und Jugendschutz als Basis einer funktionierenden Glücksspielsucht-Prävention. Zentrale Elemente sind zudem Verbraucherschutzaspekte wie Verständlichkeit,  Transparenz und Sicherheit.“

Die Spielerschutzbeauftragte Birte Engelken ergänzt: „Glücksspiel ist ein gefährliches Gut. Der hohe Standard beim Spielerschutz von LOTTO Hamburg ist ein positives Vorbild für vertrauenswürdiges, legales Glücksspiel. Deshalb handeln alle bei LOTTO Hamburg im Sinne des Jugend- und Spielerschutzes, des Verbraucherschutzes und der Prävention vor unkontrolliertem Konsumverhalten und nachgelagertem kriminellen Verhalten. Über unsere vielfältigen Maßnahmen und inwieweit diese erfolgreich sind, berichten wir regelmäßig im Responsible Gaming Tätigkeitsbericht.“

„Zahlreiche Zertifizierungen belegen, dass LOTTO Hamburg alle internationalen Branchenstandards für verantwortungsvolles Glücksspiel hundertprozentig erfüllt. Unser Responsible Gaming-Programm ist wirksam und robust“, betont Geschäftsführer Michael Heinrich.

Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) und die Auflagen der Hamburger Glücksspiel-Aufsicht sind die Leitplanken für das Geschäft mit dem Glück. Die LOTTO Hamburg GmbH und alle Mitarbeitenden in den Lotto-Annahmestellen tragen eine hohe Verantwortung gegenüber den Glücksspielkunden sowie gegenüber der Gesellschaft insgesamt.

LOTTO Hamburg und der Deutsche Lotto- und Totoblock unterstützen zudem seit über 15 Jahren die unabhängige, wissenschaftliche Forschung im Bereich der Glücksspielnutzung und Glücksspielsucht, um mit unabhängig erhobenen Zahlen Empfehlungen zur Umsetzung der GlüStV-Ziele zur Spielsuchtprävention abzuleiten. Dieser Glücksspiel-Survey wird aktuell vom Hamburger Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) durchgeführt und alle zwei Jahre veröffentlicht.

Der vollständige Tätigkeitsbericht ist auf der Website Lotto-hh.de im PDF-Format verfügbar.

www.lotto-hh.de/static/assets/Spielerschutz/Downloadcenter/2025/RG-Taetigkeitsbericht_2023-2024.pdf

 

LOTTO Hamburg GmbH

Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien und -wetten an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ca. 380 LOTTO-Annahmestellen kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der am 01.07.2021 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter www.lotto-hh.de präsent.

Hinweis zu den Gewinnchancen: Chance auf die Gewinnklasse 1 bei LOTTO 6aus49: ca. 1:140 Mio.; Chance auf die Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot: ca. 1:140 Mio.

Teilnahme ab 18 Jahren. Spielen kann süchtig machen. Hilfe unter 0800-13 72 700 oder www.check-dein-spiel.de

