Zum Start der Fußball- EM: Unsere SELE[Q]TION Weinschorle im limitierten Design

Es ist soweit - Der Sommer und die Europameisterschaft stehen vor der Tür und SELE[Q]TION hat etwas ganz besonderes für Euch vorbereitet. Unsere neue Riesling Schorle in der praktischen 250 ml Dose in einem limitierten Design.Ein echter Hingucker auf jeder EM-Party! Zeigt eure Unterstützung für das Team und genießt dabei ein Getränk, das so unverwechselbar ist wie das Trikot unserer Mannschaft.Ob auf dem Weg ins Stadion, beim Public Viewing, beim Grillen im Garten oder gemütlich zu Hause – unsere handlichen Dosen sind ideal dafür und passen perfekt in jede Kühltasche. Einfach kühlen, öffnen und genießen!Besucht unseren Online-Shop und sichert euch rechtzeitig eure Riesling Schorle. Stoßt gemeinsam mit Freunden und Familie auf jede spannende Spielminute an und genießt den unvergleichlichen erfrischenden Geschmack.Auf eine erfolgreiche Europameisterschaft und viele unvergessliche Momente mit unserer Weinschorle! Viel Spaß beim Mitfiebern!250ML DosenWeinschorleRieslingRheingau7,5% volenthält Sulfite