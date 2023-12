Qualitätswein in Dosen – jetzt online erhältlich!

Leicht und praktisch: Wein in Dosen ist leicht und handlich. Die kompakte Verpackung ist perfekt für unterwegs, ob für Picknicks, Outdoor-Aktivitäten, Festivals, beim Camping oder als To-Go mit einer Bestellung zusammen. Umweltfreundlich: Dosen sind leichter als Glasflaschen, was den Transport reduziert und somit den CO2-Fußabdruck verringert. Darüber hinaus sind Weindosen recycelbar und in Deutschland auch pfandpflichtig. Optimale Portionsgröße: In Dosen abgefüllter Wein bietet die perfekte Portionsgröße für einen genussvollen Moment. Vielfalt und Entdeckung: Die Welt des Wein-in-Dosen ist vielfältig und aufregend! Entdecken Sie bald eine noch breitere Palette von Rebsorten und Geschmacksrichtungen. Keine Kompromisse bei der Qualität: Wein in Dosen muss sich nicht hinter traditionellen Verpackungen verstecken. Viele renommierte Weingüter und Winzer setzen auf Dosen, ohne dabei auf die Qualität ihrer Weine zu verzichten. Ready to Drink: Schneller Genuß für unterwegs auch ohne Korkenzieher.

Die innovative Verpackung bietet nicht nur eine frische und moderne Möglichkeit, Wein zu genießen, sondern ist auch nachhaltig und leicht zu transportieren.In Skandinavien, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten ist Wein in Dosen bereits weit verbreitet. Gerade hier in Deutschland mit einem fortschrittlichen und etablierten Pfandsystem ist der seit knapp zwei Jahren auch in Dosenform pfandpflichtige Wein eine nachhaltige Alternative zur Glasflasche.Die Produktion der Weinflasche an sich trägt zu über 45% am CO2 Fußabdruck der Weinproduktion bei und auch bei einem Leergewicht von 500-1.000 Gramm verursacht diese durch ihr höheres Gewicht einen deutlich größeren CO2 Fußabdruck beim Transport als eine ca. 12 Gramm schweren Dose (bzw. ca. 36 Gramm bei drei Dosen, die einer Flasche 0,75 Liter Wein entsprechen). So kann ein LKW mit Dosen ungefähr die doppelte Menge an Wein transportieren als in Glasflaschen.Mit der Webseitewill die LMTQ GmbH Weingenießern in Deutschland ermöglichen Wein in einer modernen Weise zu genießen, die in bestimmten Situationen auch Vorteile gegenüber herkömmlicher Verpackungsformen besitzt. Neben dem Aufbau eines Vertriebsnetzwerkes für B2B Kunden soll Wine-in-Cans.com auch als Möglichkeit dienen Weingüter, die Interesse an der Abfüllung und dem Vertrieb ihres Weines in Dosen haben, Kontakt aufzunehmen. Die LMTQ GmbH kümmert sich von der Gestaltung der Dosen über die Abfüllung bis hin zur Pfandabwicklung und Inverkehrbringung der Dosen um alle Belange in diesem Prozess.Qualitätswein in Dosen ist die moderne Antwort auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Verbraucher von heute.Die von Wine-in-Cans.com angebotene SELE[Q]TION von ausgewählten Weinen in einer nachhaltigen Verpackungsform soll nicht nur den Zeitgeist einer neuen Trinkkultur treffen, sondern auch traditionellen Konsumenten ermöglichen, qualitativ hochwertigen Wein in bestimmten Situationen zu genießen, bei denen die Größeneinheit und Verpackung dieser Form Vorteile hat.