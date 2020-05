Honigliebling stärkt die Bienen

Das lichtvolle Naturprojekt Honigliebling dient den Bienen dieser Welt, um sie zu schützen und zu stärken. Initiiert wurde das neu ins Leben gerufene Projekt von einer Gruppe norddeutscher ImkerInnen, die von dergehört hatten. So entstand die Initiative Honigliebling zwischen den Lichtsprache-Expertinnen Christiane und Susanne Wittig von Lightwork Hamburg und den ImkerInnen.Ein Herzenswunsch aller Beteiligten wurde wahr: sie konnten sich gemeinsamheraus engagieren! Alle Wünsche der ImkerInnen wurden mit denen der Bienen fein abgestimmt. In erster Linie soll Lichtsprache den Bienenvölkern energetisch zu gute kommen, um ihrer Gemeinschaft mehrzu schenken. Aber auch die Beziehung zwischen ImkerIn und Biene kann durch Lichtsprache neue aktivierende Impulse anziehen, um dem Spirit dieser hoch entwickelten Tiere noch näher zu kommen.Das Ergebnis der summenden Lichtsprachearbeit wird auf der Lightwork Website gezeigt unter und bei Facebook unter Honigliebling@Lichtsprache.Bienen.7 Lichtsprache-Bienenmotive stehen zur Auswahl und können direkt bestellt werden. Die in Bienenfarben leuchtenden Schmuckstücke im Format 10 x 10 cm sind für den Einsatz im Außenbereich produziert. Jedes Bienenmotiv gibt dauerhaft positive Schwingungen energetisch ins Bienenfeld ab. Dabei geht es um die Wirkweise von:Die Bienenmotive werden einzeln als auch kombiniert an den Vorderseiten der Beuten angebracht.darf und soll sich auf allen Ebenen weiterentwickeln. Dafür sind Intuition, etwas Experimentierwille und gemeinsamer Erfahrungsaustausch notwendig. Es geht um die Hinwendung zur natürlichen Bienenhaltung. Jeder, der sich dafür interessiert, ist hier richtig und herzlich willkommen. Sprechen Sie Christiane Wittig an unter Telefon 04154 794990.Seit mehr als sechs Jahren beschäftigt und erforscht Lightwork Hamburg das uralte Heilwissen der Lichtsprache. Es ist gestern wie heute wertvoll und aktuell für die Gesundheitsförderung von Mensch und Tier. Lichtsprache kommuniziert über Farben und die Formen der sogenannten Heiligen Geometrie. Sie wirkt feinstofflich über Schwingungen. Die Energiefelder aller Wesen auf unserem Planeten verstehen Lichtsprache und können sie für sich positiv umsetzen.