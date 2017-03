Kaiser Trajan kommt ins römische Legionslager!

Welche Ehre für Vindonissa: Kaiser Trajan persönlich macht auf seinem Weg nach Rom einen Abstecher ins Legionslager. So geschehen im Jahre 98 n. Chr. Am 2. April kommt der «Kaiser» in den Legionärspfad.



Nun sind die Besucherinnen und Besucher aufgerufen, den Legionären bei der Vorbereitung dieses einmaligen Ereignisses zu helfen: Das Legionslager muss auf Vordermann gebracht werden, eine Inspektion der Truppe steht an. Jede helfende Hand wird benötigt, um den Kaiser würdig zu empfangen. Besucher, welche ihre Aufgaben erfüllt haben, erhalten natürlich ein Geschenk des Kaisers, ein donativum.

Dann ist es soweit: Der triumphale Einzug des Herrschers auf einem echten Streitwagen, gezogen von vier Pferden, ist für alle Anwesenden ein unvergessliches Erlebnis!



Und wie muss man sich den Kaiserbesuch im Jahre 98 n.Chr. vorstellen?

Im Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vindonissa, 2007 schreiben Regula Frei-Stolba und Jürgen Trumm:

Eine Anwesenheit des Kaisers Trajan in Vindonissa lässt sich auf archäologischem Wege allein nicht sicher belegen. Hier stösst die Auswertung von Befunden und Funden an methodische Grenzen. Reizvoll, aber letztlich nicht beweisbar bleibt der Gedanke, dass die eine oder andere Fundmünze aus Vindonissa, das eine oder andere hier gefundene Gefäss aus Edelmetall einmal für kurze Zeit in den Händen eines Marcus Ulpius Traianus war. ABER: Angesichts bestimmter historischer Zusammenhänge scheint es sicher, dass der Kaiser während einer Inspektionsreise im Frühjahr des Jahres 98 n. Chr. das Legionslager Vindonissa und damit seine Legionäre der LEGIO XI CLAVDIA PIA FIDELIS besuchte. Bei dieser Inspektion wurden u.a. die Strassenverhältnisse im Umland des Lagers begutachtet, sollte doch bald danach der für Vindonissa einschneidende Befehl zum Abzug der Legionäre nach Pannonien erfolgen.



Und das kann das Publikum 1919 Jahre später wirklich erleben:

Programm Sonntag 2. April, 10-17 Uhr

Zum Mitmachen für Kinder und Erwachsene:

Ausbildung zum Legionär – Wer ist tauglich?

Blumenkränze herstellen – Schmücken ist wichtig!

Römische Strasse errichten – Soll der Kaiser stolpern?

Stabsoffiziere inspizieren – Wie mächtig sind die eigentlich?

Audienz beim Kaiser persönlich – An der Leibgarde vorbei!

Kartonschwert basteln – Ist es spitz genug?

Komplette Legionärsausrüstung anprobieren – Wieviel Kilo Gewicht sind das?

Ein echter Streitwagen mit 4 PS – Nur für eine Person!

Legionäre ausfragen – Welche Geschenke gibt es vom Kaiser?

Führung durch das Vindonissa Museum – Auf den Spuren des Kaisers Trajan!



Als Höhepunkt des Tages

- 15.00 Uhr triumphaler Einzug des Kaisers Trajan in Vindonissa

Essen und Trinken

- Feines im Bistro Popina

- Fahrende Taverne

- Brot aus dem Lehmkuppelofen

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Legionärspfad, Museum Aargau

Auf dem Legionärspfad tauchen Besucher in die faszinierende Geschichte des einzigen römischen Legionslagers der Schweiz ein. In Vindonissa bereiteten sich einst 6000 Legionäre auf ihre Einsätze vor. Heute sieht, hört und fühlt man sich auf den 2000-jährigen Spuren spielerisch ins damalige Leben der Legionäre und Offiziere versetzt. Zehn stimmungsvoll inszenierte Fundstätten laden zu Entdeckungen ein. Zum Beispiel die versunkene Offiziersküche mit Bildern eines opulenten Festmals und Gesprächen zum Mithören oder die mit Licht und Düften belebte Ruine der römischen Therme. Viele der Schauplätze sind von aussen verborgen und nur für Besucher des Legionärspfads exklusiv zugänglich.

Der Legionärspfad ist ein Erlebnisort für Familien, Erwachsene, Gruppen und Schulklassen.

Öffnungszeiten: 1. April - 31. Oktober, Di bis Fr von 9-17 Uhr, Sa/So und allg. Feiertage 10-18 Uhr.

www.legionaerspfad.ch

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers