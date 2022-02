High End-Grillen und edle Outdoorküchenlösungen mit Flammkraft

Die Block-Baureihe der deutschenbekommt mit demstilvollen Zuwachs. Aus den High-End-Grillsundentsteht in Kombination mit demeine Außenküchenlösung, die höchsten Ansprüchen an Form und Funktion gerecht wird. Mehr als nur eine Überlegung wert., beschreibt Geschäftsführer Knud Augustin die konsequente Umsetzung der Kundenwünsche aus den letzten Jahren,.“Auf der 4mm starken Edelstahlplatte kann z.B. Teig geknetet und belegt werden, zahlreiche Edelstahlbehälter in der vorgelagerten Schublade und ein verschiebbares Schneid- und Servierbrett erleichtern die Vorbereitungen der Zutaten spürbar. Zwei geräumige Edelstahlauszüge im Inneren, schaffen Platz für Zubehör und Grillbesteck, ein Abfallbehälter, eine Aufbewahrungs- und Reinigungsbox mit Deckel, sowie ein Küchenrollenfach mit Abreißkante, ergänzen die Ausstattung. Der flammkrafttypische massive Edelstahl-Aufbau lässt sich trotz seiner 130 Kilogramm leicht auf den verbauten Schwerlastrollen bewegen und mit vier Standfüßen problemlos nivellieren. Bauform, Optik und die erhältlichen Farben entsprechen denen derundGeräte. Dadurch ergeben die beiden Modelle besonders in dieser Kombination ein stilvolles wie funktional stimmiges Paar. Mit der Flexibilität der Stand-Alone-Modelle bietet sich eine echte Alternative, wenn man sich bei der Wahl des Standortes der Module in seiner Außenküche nicht endgültig festlegen möchte.100 bis 900° Celsius bilden die-Block-Grills mit ihren sehr leistungsstarken Infrarot-Keramikbrennern ab. „, erläutern die Diplom-Ingenieure und Geschäftsführerunddas Prinzip,Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Töpfe und Pfannen sowie optional erhältliches Zubehör, wie u.a. die Rotisserie, der Grill- und Pizzastein, der Wok oder die Teppanyakiplatte machen dieHigh-End-Grills zusammen mit dem Outdoorküchenmodulzu einer vollwertigen Küchenlösung, die auch große Runden glücklich zu machen vermag.Downloadbereich mit umfangreichem Fotomaterial: https://bit.ly/3qbqJgt