Gesund durch Sonne - ohne schädliche Strahlen

05.02.19

Sonne ist die Quelle für natürliche Lebensenergie. Sie ist ältestes Heilmittel und spendet Lebensfreude. In der Antike und wiederkehrend in der modernen Medizin hat sich die heilende Wirkung der Sonne bewährt. Sie wird heute schon bei vielfältigen Erkrankungen eingesetzt. So werden zum Beispiel Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Psoriasis und Vitiligo mit Licht behandelt.Auch bei chronischen und mentalen Erkrankungen wie Diabetes, Osteoporose, Arteriosklerose, Herzkreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Asthma, Tuberkulose, zahlreichen Krebserkrankungen etwa von Darm, Brust und Prostata, Multiple Sklerose, SAD (Saisonal abhängige Depression), Burn-out, hat Licht – beziehungsweise das daraus produzierte wertvolle Vitamin-D, einen positiven Einfluss. Licht ist in der Lage, gezielt biologische Prozesse auszulösen, das Immunsystem zu stabilisieren und Bakterien zu inaktivieren.Leider kann das begehrte Sonnenlicht unseren Körper auch schädigen.So ist es etwa für die Entstehung von „Freien Radikalen“, Sonnenbrand, vorzeitiger Hautalterung, Kollagenabbau, Hautkrebs, Sonnenallergie und Schwitzen zuständig.Durch den Klimawandel werden die unsichtbaren Gefahren dieser Strahlung in Zukunft auch weiterhin zunehmen.Konventionelle Schutzprodukte und Sonnenmeidung sind Ursachen für zunehmenden Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung, welcher im Zusammenhang mit vielfältigen Erkrankungen steht.Die Lösung: Vom Besten der Sonne profitieren – ohne die schädlichen Anteile!HelioVital® hat eine Schlüsseltechnologie zur selektiven Filtration und Regulation von Sonnenstrahlen entwickelt. Diese Innovation löst nicht nur die gravierenden Probleme konventioneller Sonnenprodukte, sondern ermöglicht allen Hauttypen ein sicheres und genussvolles Sonnenbaden und Bräunen ohne Allergene, Umweltschäden oder Nebenwirkungen. Die begehrten bio-positiven Strahlen gelangen jedoch auf die Haut.Die in dermatologischen Tests nachgewiesene hocheffiziente Schutzwirkung ermöglicht nicht nur ein vitalisierendes Sonnenbaden für Jedermann, sondern erweitert auch die Einsatzmöglichkeiten und verbessert die Qualität von derzeit zur Heilung eingesetzten Photo- und Heliotherapien. Und dies kostengünstiger, effizienter und wesentlich geringer an Nebenwirkungen oder sonstigen Risiken.Die HelioVital-Technologie ist eine intelligente Materialinnovation, die als flexible und filternde Folie oder in Kombination mit Spezialglas das gewünschte Sonnenklima schafft. Die mehrschichtig aufgebauten Filter sind vielseitig einsetzbar.So kann man z.B. mit dem Spezialglas von HelioVital®, bio-positiv lichtdurchflutete Räume gestalten oder mit dem HelioTent® diese Sonnen-Vorteile flexibel einsetzbar weltweit nutzen.Das HelioTent® hat sich weltweit bewährt und bietet bereits in Hawaii (wo Sonnencreme, mit den üblichen chemischen Filtern, ab 2021 aufgrund von Umweltschäden verboten sind) eine echte umweltfreundliche Lösung ohne Belastung der Haut und der Korallen durch die gefährlichen Inhaltsstoffe von Sonnencremes.Das kühlen Schatten spendende Sonnenschutz- und Bräunungszelt „HelioTent®“ ist das weltweit erste Serienprodukt mit der selektiven Filterfolie: diese filtert, bzw. blockiert die schädlichen Strahlen aus dem Sonnenspektrum während die unschädlichen und gesundheitsfördernden Sonnenstrahlen, die auch für die körpereigene Produktion des wertvollen Vitamin D zuständig sind, durchgelassen werden. Durch die gleichzeitige Reflexion von 70% der schweißtreibenden IR-A-Strahlen spendet das HelioTent® zudem einen angenehmen Wohlfühlschatten.