Kürzlich hat die Preisverleihung zum Stadtradeln im Landratsamt Donau Ries in Donauwörth stattgefunden. Es wurden 961.840 Kilometer von 3411 Radfahrerinnen und Radfahrern zurückgelegt. Stefan Roßkopf, Radwegebeauftragter, gab einen kurzen Überblick über die drei zurückliegenden Wochen des Stadtradelns und bedankte sich bei allen Beteiligten für die erbrachten Leistungen. „Die Vermeidung von CO² konnte auf 158 Tonnen gesteigert werden.“ stellten Bianca Kratzsch und Stefan Roßkopf, Radwegebeauftragter, fest.



Landrat Dinkelmeier merkte an: „In diesem Jahr haben wir nicht nur beeindruckende Ergebnisse gesehen: viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, viele Teams und viele Kilometer. Auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beim Schulradeln mitgemacht haben, ist beeindruckend.“ Ausgezeichnet wurden unter anderem die Gebrüder-Röls-Grundschule in Donauwörth, die Grundschule Marktoffingen und die Mittelschule in Oettingen i. Bay. Hierbei sollten besonders jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewürdigt werden.



In den kommenden Jahren soll der Schwerpunkt im Radverkehrsbereich auf die Alltagstauglichkeit des Radfahrens und auf eine sichere Infrastruktur gelegt werden.



Hier die Platzierungen im Überblick:



Die 3 besten Teams mit den meisten Kilometern



1.Platz: Die Mittwochs Radler mit 67.300 km Oettingen



2.Platz: Hof und Stadtapotheke Friends 35.320 km Oettingen



3.Platz : DAV Donauwörth mit 27.045 km Donauwörth



Die 3 besten Einzelfahrer mit den meisten Kilometern



1.Platz: Holger Rosenwirth mit 3.510 km



2.Platz: Karl Roßkopf mit 3.294 km



3.Platz: Eslam Payenda mit 2.739 km



Die 3 besten Teams mit den meisten Kilometern pro Kopf



1.Platz: ERC Monheim mit 824 km



2.Platz: Biobiker Mertingen 805km



3.Platz: Tischtennis Freunde Mertingen 709 km



Die 3 Fahrer mit den meisten Fahrten



1.Platz: Burkhard Gilbert 121 Fahrten



2.Platz: Schiele Mats mit 112 Fahrten



3.Platz: Leinfelder Michael mit 110 Fahrten



Die Schule mit den meisten Fahrradkilometern absolut im Verhältnis zu Schülerinnen und Schüler



1.Platz: Ludwig-Bölkow-Berufsschule Donauwörth mit 289,5 km pro Kopf



2.Platz: Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen i. Bay. mit 278,7 km pro Kopf



3.Platz: Realschule Heilig-Kreuz Donauwörth mit 204,1 km pro Kopf



Die Schule mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Verhältnis zu Schülerinnen und Schüler



1.Platz: Grundschule Marktoffingen mit 45 von 94 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (47,87%)



2. Platz: Gebrüder-Röls-Schule Donauwörth mit 78 von 238 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (32,77%)



3.Platz: Mittelschule Oettingen i. Bay. mit 76 von 306 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (24,84%)



Die Schule mit den meisten Fahrradkilometern absolut



1.Platz: Albrecht Ernst Gymnasium Oettingen i. Bay. mit 26.049 km



2.Platz: Realschule St. Ursula Donauwörth mit 11.412km



3.Platz: Gebrüder-Röls-Grundschule Donauwörth mit 11.208 km

(lifePR) (