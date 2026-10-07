Führung durch das untere Schwalbtal
Es geht auf romantischen Wegen entlang des Flüßchens Schwalb, einst poetisch „Sualava“ genannt, zu den historischen Brücken der „Boggelbahn“. Die Feldbahn transportierte noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts Sand − das „Gosheimer Gold“ −nach Wemding.
Ein weiterer Höhepunkt der Wanderung sind die sprudelnden Quelltöpfe. Diese stark schüttenden Karstquellen entspringen auf Höhe der Mittelmühle. Hier wird nicht nur die geologische Besonderheit sichtbar, sondern auch die alte Tradition der Müllerei lebendig.
Die 2,5 km lange Führung dauert ca. 2,5 Stunden und beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Mittelmühle, gelegen zwischen Gosheim und Wemding / Mittelmühle 1 – 86685 Huisheim.
Dringend erforderlich ist festes Schuhwerk. Die Teilnahme an der Führung kostet 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre und Studenten 3 Euro. Anmeldung bitte unter Tel. 0151 20 296 188 oder seel.andreas@gmx.de