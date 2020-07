Das Beste für Ihr Wildbret

Das Wildbret ist neben den jagdlichen Erinnerungen das Ziel, Ergebnis und der Lohn einer erfolgreichen Jagdausübung. Damit Jäger erfolgreich als Lebensmittelproduzenten auftreten können, benötigen sie eine entsprechende Ausrüstung für das Zerwirken. Das Familienunternehmen Landig aus Oberschwaben hat sich hier seit nunmehr über 35 Jahren einen Namen als Spezialist für die Wildbretverwertung gemacht und bietet Jägern interessante Aktionspakete zu Vorteilspreisen für einen perfekten Einstieg ins neue Jagdjahr und mehr Freude in Wildkammer und Küche.Echte Jäger zerwirken selbst, denn es ist das Privileg eines Jägers das Wild vom Setzen bis zum küchenfertigen Produkt begleiten zu dürfen. Der Weg vom Wald auf den Teller führt dabei stets über das Zerwirken. Eine gut ausgestattete Wildkammer ist hier viel wert. Landig bietet daher ein Zerwirk-Komplettset an, welches alle Utensilien für ein professionelles Zerwirken beinhaltet. Denn hochwertiges Spezialwerkzeug erleichtert die Arbeit um ein Vielfaches. Das Set beinhaltet dabei Bestseller wie ein 3-teiliges Profi-Messerset, Schneidbrett, Knochensäge, Stechschutzhandschuh, Magnetleiste und einen hochwertigen V-Messerschärfer.Die selbstproduzierte Wurst aus dem eigens erlegten Wild ist etwas ganz Besonderes. Landig bietet ab sofort zwei Pakete für Einsteiger und Profi-Wurster an, welche alles beinhalten, was für die eigene Wurstproduktion benötigt wird. Zusätzlich zum Vorteilspreis gibt es für den Start eine Gewürzmischung und Naturdarm gratis dazu. mit den beiden Wurster-Sets von Landig steht der nächsten Grillsaison mit den Waidgenossen nichts mehr im Wege.Tipps zum korrekten Zerwirken gibt es unter www.landig.com/zerwirktipps Weitere Informationen unter: