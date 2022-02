Politik - was geht mich das an?

Was ist Politik? Wer macht Politik? Und was geht mich das an? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Neuausgabe von „Mach´s klar!“. Die Handreichung für den Unterricht ist bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) jetzt erhältlich.Altersgerechte Beispiele für politische Forderungen laden Schülerinnen und Schüler ein, über das Pro und Contra dieser Aussagen zu diskutieren. Ein Abschnitt über die politischen Ebenen von der Kommune über die Länder und den Bund bis hin zum europäischen und internationalen Bereich zeigt, wie vielschichtig und verflochten das Feld der Politik ist. „Und welche Themen sind dir wichtig?“ Die kurzen Texte zu aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen regen zu Fragen an, wie Jugendliche sich selbst beteiligen können und wie sich politische Entscheidungen auf ihren Alltag auswirken.Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ richtet sich an Lehrinnen und Lehrer und erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Sie unterstützt den am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Jede Ausgabe ist für eine Schulstunde konzipiert und umfasst vier Seiten im DIN A 4-Format. Diese können auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendet werden. Die Handreichung enthält Arbeitsaufgaben, die mittels Schaubildern, Tabellen oder Lückentexten ansprechend aufbereitet sind. Online stehen unter www.lpb-bw.de/machs-klar Zusatzmaterialien zur Verfügung: Arbeitsblätter mit Lösungen, Links zu Videos und Learning Apps. Die Inhalte der Handreichung lassen sich damit aufgreifen und interaktiv vertiefen.„Mach´s klar!“ ist kostenlos und kann als Druckversion (auch als Klassensatz) im LpB-Webshop www.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Dort steht die Ausgabe auch im PDF-Format zum Herunterladen bereit.