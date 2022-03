Krieg in der Ukraine

Das Online-Dossier der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) bietet tagesaktuelle Informationen über das Kriegsgeschehen, Analysen und historische Hintergründe der Krise. Eine detaillierte Chronologie des Konfliktes reicht bis in das Jahr 2014 zurück. Auf den Seiten sind übersichtlich gestaltet zudem grundlegende Abschnitte zum politischen System, zur Geschichte und zur Wirtschaft des Landes zu finden. Die Beziehungen zur NATO und zur EU wie auch das Verhältnis zu Russland lassen sich in je eigenen Kapiteln nachlesen. Informationen zu vielen weiteren Aspekten, so insbesondere zur Lage der Flüchtlinge und Maßnahmen zur Hilfe, enthält das Angebot ebenso.Das Dossier kann unter www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt kostenlos abgerufen werden. Ergänzt wird es durch umfassende Informationen zu den gesamteuropäischen Folgen des Krieges unter https://www.europaimunterricht.de/krieg-und-frieden-in-europa . Hier sind auch Unterrichtsmaterialien eingestellt, um das Thema Krieg im Unterricht aufzugreifen.Alle Interessierten können auf dieses Online-Angebot der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) gerne verlinken.