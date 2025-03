Historische und politische Bildung unter einem Dach: Willkommen in der Demokratie-WG in Freiburg!

Historische und politische Bildung unter einem Dach – mit dem Dokumentationszentrum Nationalsozialismus und der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) öffnet ein deutschlandweit einzigartiges Projekt seine Türen: die „Demokratie-WG“. Zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 22. März 2025, lädt die LpB-Außenstelle Freiburg in das historische Rotteckhaus mit seiner abwechslungsreichen Geschichte ein. Von 10 bis 16 Uhr lässt sich hier Vergangenheit und Gegenwart erkunden. Die LpB-Außenstelle Freiburg gibt spannende Einblicke in die regionale politische Bildungsarbeit. Ein vielfältiges Programm bietet Veranstaltungen und kurzweilige Angebote zum Mitmachen zu historischen und aktuellen gesellschaftlichen Themen.Samstag, 22. März 2025, 10 bis 16 UhrLpB-Außenstelle Freiburg, Rathausgasse 33Die Teilnahme ist kostenlosWG-Party der Demokratie & WerteBar, Shop mit kostenlosen Publikationen und Verkauf von Büchern, Mitmach-Wände, Schnitzeljagd & Glücksrad, Kinderschminken, Consti, das lebendige Grundgesetz, Mal- und Bewegungsangebot für Kinder, Informationen über die Arbeit der Außenstelle Freiburg, Luftballons und vieles mehr!Stadtspaziergang mit Dr. Heiko WegmannLese- & Malangebot für Kinder ab 4 JahrenStadtspaziergang mit Birgit HeidtkeStadtspaziergang mit Prof. Dr. Michael WehnerLese- & Malangebot für Kinder ab 6 JahrenSabine Herrle im Gespräch mit Nachkommen von als jüdisch verfolgten Freiburger:innen aus der Colombistr. 11; Anmeldung unter https://www.museen-freiburg.de/shop/veranstaltungen/dzns-er%C3%B6ffnung-gespr%C3%A4ch erforderlich. Alle Angebote des Dokumentationszentrums am Eröffnungswochenende finden Sie unter https://museen.freiburg.de/museen/dzns Miriam KrafftFachreferentinLandeszentrale für politische Bildung Baden-WürttembergAußenstelle FreiburgBertoldstraße 5579098 Freiburg im BreisgauTelefon: 0761/20773-11E-Mail: Miriam.Krafft@lpb.bwl.de