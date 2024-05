Europawahl am 9. Juni 2024

Die Wahl zum Europäischen Parlament findet am Sonntag, den 9. Juni 2024 statt, zeitgleich mit den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Erstmals können in Deutschland auch Jugendliche ab 16 Jahren über die 96 Sitze mitbestimmen, mit denen die Bundesrepublik im Europäischen Parlament vertreten ist. Rund 350 Millionen Menschen sind in 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufgerufen zu wählen und über insgesamt 720 Abgeordnete mitzubestimmen. Eine Prozentklausel, wie sie aus Bundestags- oder Landtagswahlen bekannt ist, gibt es dabei nicht. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) hat zu den Europawahlen ein vielfältiges Informationsangebot zusammengestellt – Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen, Veröffentlichungen und zahlreiche digitale Formate. Hier präsentieren wir eine Auswahl:Umfassende Informationen rund um die Europawahl im Internetportal der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Es vermittelt Basiswissen, bietet Hintergrundberichte und viele weiterführenden Links. Zudem gibt es einen Überblick über das Gesamtangebot: www.europawahl-bw.de In zahlreichen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen, darunter auch viele schulische, informiert die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) über die Europawahlen – in unterschiedlichen Formaten, ausgewogen und überparteilich. Die Veranstaltungsübersicht wird fortlaufend ergänzt: www.europawahl-bw.de/lpb-veranstaltungen Das 20-seitige Sonderausgabe bündelt Wissenswertes zu den Wahlen, vermittelt grundlegende Informationen zu Funktion und Rolle des Europäischen Parlaments und setzt sich mit wichtigen Themen des Wahlkampfes auseinander. Brisante Diskussionen werden aufgegriffen, so der mögliche EU-Beitritt der Ukraine, die Migrationspolitik der EU oder die Bauernproteste. Für den Unterricht sind die Materialien didaktisch aufbereitet. Kostenlos unter www.deutschlandundeuropa.de ; als Druckfassung ebenfalls kostenlos im Webshop zu beziehen (auch im Klassensatz), ab einem Sendungsgewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.Die Europawahlen sind mehr als „nationale Nebenwahlen“, auch wenn die Wahl in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten auf nationaler Ebene geregelt wird. Sind die Wahlverfahren zu ungleich? Ist die Europawahl nicht europäisch genug? Wie lässt sich die Wahlbeteiligung steigern? Und wie könnte sich die Absenkung des Wahlalters in Deutschland auf die Wahl auswirken? Die Europaexpertin Daniela Braun, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität des Saarlandes, gibt im LpB-Podcast unter www.lpb-bw.de/lpb-podcast Antworten auf diese und weitere Fragen.Das Gespräch mit der Europaexpertin Prof. Dr. Daniela Braun, Universität des Saarlandes, liegt auch in Leichter Sprache vor. Die Folge „Wie europäisch ist die Europawahl?“ kann als Teil der Reihe „LpB-Podcast in Leichter Sprache“ angehört werden, die in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Inklusion, Weinheim, erstellt und durch die „Aktion Mensch“ gefördert wird; abrufbar unter www.lpb-bw.de/leichte-sprache-podcast#c110707 Was man zu den Europawahl wissen muss, findet man hier in Leichter Sprache ausgedrückt. Die übersichtlich gestaltete Broschüre richtet sich vor allem an Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Lernschwierigkeiten. Aber auch ganz allgemein kann sie für Wählerinnen und Wähler ein nützlicher Überblick sein. In Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Simone Fischer. 28 Seiten, kostenlos; www.lpb-bw.de/shop Was hat Europa mit dem Alltag von Schülerinnen und Schülern zu tun? Und welche Vor- und Nachteile verbinden sich mit der Europäischen Union? Die Unterrichtshandreichung regt zum Austausch über diese Fragen an. Sie stellt Aufbau und Organe der EU vor, informiert über deren Aufgaben und Rechte und zeigt, wie die Wahlen funktionieren. „Mach´s klar!“ erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Vier Seiten im DIN A 4-Format sind mit Bildern und Grafiken ansprechend gestaltet und auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendbar. Das Heft ist für eine Schulstunde konzipiert und enthält Arbeitsaufgaben. Kostenlos; als Druckversion (auch als Klassensatz) unter www.lpb-bw.de/shop bestellbar, dort steht es auch zum Herunterladen bereit.Der Videoclip „Für DEINE Zukunft! Europawahl am 9. Juni 2024“ ist unter einer Creative-Commons-Lizenz erstellt worden. Kommunen, Kinos, Bildungseinrichtungen, weitere Organisationen oder Privatperson können den Clip unter Angabe der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) als Urheberin frei nutzen (Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0 DE).Wo finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa? Das Europa-Portal der LpB bündelt Informationen und eine Fülle von Materialien – etwa zu den Themen Klima und Umwelt, Migration und Asyl, Wirtschaft oder den Aspekten „Europa im Alltag“ und „Europa in der Krise“: www.europaimunterricht.de Die politische Landkarte Europas als Puzzle mit 54 Teilen im Maß von 20 x 13 cm! Spielerisch lässt sich so viel über die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer erfahren. Das beliebte Mini-Puzzle eignet sich auch als informatives Geschenk für internationale Begegnungen oder Austauschprogramme, Partnerschafts- oder Vereinstreffen; 6. Auflage 2024, lieferbar im Gebinde zu 30 Stück; bestellbar im Webshop