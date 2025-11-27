Es lebe der Sport? Sport und seine Wechselbeziehungen zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft
„Politik & Unterricht“ – Zeitschrift für die Praxis der politischen Bildung“ mit neuer Ausgabe
Die vier „Bausteine“ der Publikation enthalten Materialien, die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich mit unterschiedlichen Aspekten und Facetten von Sport zu befassen. „Baustein A“ richtet den Blick auf den unmittelbaren Nahraum junger Menschen: auf den Sport vor Ort. Dort, wo Vereine, Initiativen und kommunale Einrichtungen das Bild prägen und auch Räume für Teilhabe und Integration bieten, ist er unmittelbar Teil des gesellschaftlichen Lebens. Der „Baustein B“ thematisiert die Verbindung von Sport und Politik. Dazu gehören die staatliche Förderung des Spitzensports oder die Förderung von Integrationsmaßnahmen im Sport. Auch Nutzungskonflikte oder Fragen zur Ausrichtung von Bundesjugendspielen zeigen die politische Dimension des Sports. In „Baustein C“ geht es unter der Überschrift „Sport als Geschäft“ um finanzielle und wirtschaftliche Aspekte, so etwa um die Kommerzialisierung des Sports, um die Problematik von Sportwetten und um ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen im Sport. Der abschließende „Baustein D“ widmet sich dem „Sport als (politisches) Event“. Er beschäftigt sich mit der von Kontroversen begleiteten Ausrichtung von sportlichen Großereignissen durch autoritäre Länder, die sich bei dieser Gelegenheit auf internationaler Bühne präsentieren wollen. Thematisiert werden der Umgang mit Russland oder die Diskussion um die Austragung von Olympischen Spielen in Deutschland.
Die LpB-Fachzeitschrift „Politik & Unterricht“ ist in erster Linie für den Einsatz im Gemeinschaftskundeunterricht in der Sekundarstufe I gedacht. Mit den Texten und Materialien des aktuellen Hefts können auch verschiedene Leitperspektiven und die fächerübergreifende Demokratiebildung umgesetzt werden. Die Zeitschrift wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Gleichermaßen sind Lehrkräfte in außerschulischen Jugend- und Bildungseinrichtungen angesprochen.
Das Heft steht im Internet unter www.politikundunterricht.de kostenlos zur Verfügung. Die Druckfassung ist ebenfalls kostenlos und kann (auch im Klassensatz) im Webshop der Landeszentrale bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop. Ab einem Sendungsgewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.
50 Jahre „Politik & Unterricht“:
Die LpB-Zeitschrift „Politik & Unterricht“ feiert im Jahr 2025 ihr 50-jähriges Bestehen. Ein knapp dreiseitiger bebilderter Überblick führt durch ihre Entwicklung seit 1975 und würdigt die Themenvielfalt des Angebots für die Praxis der politischen Bildung. Die Hefte stellen Materialien zum politischen Lernen im Zeichen des „Beutelsbacher Konsens“ bereit und berücksichtigen dabei Aktualität und einen lebensweltlichen Bezug zu jungen Menschen.