75 Jahre Grundgesetz: Sonderausgabe „aktuell“ der Zeitschrift „Politik & Unterricht“

Zahlreiche Karikaturen zum Grundgesetz aus der Feder des vielfach ausgezeichneten Karikaturisten Gerhard Mester bietet ein neues Heft der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB). Als Sonderausgabe der Zeitschrift „Politik & Unterricht“ ist es jetzt erhältlich.Einschließlich des Titelbildes präsentiert das Heft 24 Karikaturen, die die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde und die Grundrechte thematisieren. Zudem wird der Tier- und Umweltschutz aufgegriffen. Zu jedem der Grundrechte (Artikel 1 bis 19) und zur Staatszielbestimmung des Artikels 20a enthält die Ausgabe eine Zeichnung, die es erlaubt, den Kern oder wesentliche Aspekte des jeweiligen Artikels anhand eines politischen Themas zu erarbeiten und zu vertiefen. Hierzu wurden weiterführende Arbeitsanregungen formuliert. Ebenso steht ein Leitfaden zur Analyse von Karikaturen zur Verfügung. Ein online abrufbarer Zusatztext vermittelt didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz von Karikaturen im Unterricht. Als noch immer beliebtes Medium in der politischen Bildungsarbeit können sie als motivierender Einstieg in ein Thema oder als Impuls für kontroverse Diskussionen und auch für die genaue Analyse eines Sachverhalts genutzt werden.Das Heft eignet sich zur Verwendung im schulischen wie außerschulischen Bereich. Es erscheint 75 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, kann aber auch über das Jubiläum am 23. Mai 2024 hinaus in jeder Lernsituation eingesetzt werden, die sich mit der Verfassung und den Grundrechten beschäftigt.Die 16-seitige Sonderausgabe „Politik & Unterricht aktuell 21“ kann im Internet unter www.politikundunterricht.de heruntergeladen werden. Die Druckfassung ist ebenfalls kostenlos und kann, auch im Klassensatz, im Webshop der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop . Ab einem Sendungsgewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.