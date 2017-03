Landesjägertag 2017: Bayerns Jäger zu Gast in Rothenburg o.T. - Kulturerbe Jagd

Zu seiner alljährlichen Generalversammlung erwartet der Bayerische Jagdverband über 400 Delegierte sowie interessierte Jägerinnen und Jäger in Rothenburg.Der Landesjägertag steht traditionsgemäß unter einem Motto, das sich sowohl durch die gesamte Veranstaltung, als auch über das neue Jagdjahr hindurch zieht. Das diesjährige Motto „Kulturerbe Jagd“ trifft das Herz der Gastgeberstadt – mit seiner mittelalterlichen Altstadt, seinen historischen Baudenkmälern und Kulturgütern ist Rothenburg weltbekannt.Kultur und Jagd sind untrennbar miteinander verbunden. Von Beginn der Menschheitsgeschichte an, begründete die Jagd die menschliche Kultur: Die Jagdkultur ist somit älter als sämtliche Religionen. Landauf und Landab lassen sich über die Jahrhunderte hinweg entstandenen Zeugnisse jagdlicher Kulturgüter finden. Während in frühen Vorjahren die Jagd zur Nahrungsbeschaffung von allen ausgeübt wurde, war sie zur frühen Neuzeit ein Privileg des Adels. Seit dem 19. Jahrhundert ist das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden. Heutzutage darf jeder auf die Jagd gehen, der die staatliche Jägerprüfung bestanden und eine Jagderlaubnis inne hat. Die Antriebe sind hierbei neben Nahrungsbeschaffung in erster Linie auch Natur- und Umweltschutz sowie Tradition, Handwerk und Brauchtum – der Erhalt der Jagdkultur.Die Jagd geht uns alle an: Jagd ist ein in Jahrhunderten gewachsenes Kulturgut, das in Bayerns tief verwurzelt ist. Jagen heißt, Verantwortung für Mensch und Natur übernehmen. Die Jagd dient gerade heutzutage der Erhaltung einer ausgewogenen Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt. Sie erfüllt nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit einen gesetzlichen Auftrag neben der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung. Basis der Jagd sind das Wissen, das handwerkliche Können und die Passion jeder einzelnen Jägerin und jedes Jägers.Präsident des Bayerischen Jagdverbandes, Prof. Dr. Jürgen Vocke: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Jahreshauptversammlung in Rothenburg zu Gast sein dürfen. Die „Weltkulterbe Stadt der bayerischen Herzen“ bietet die ideale Kulisse für den diesjährigen Landesjägertag „Kulturerbe Jagd“. Jagd ist als das älteste Kulturgut der Menschheitsgeschichte auch im 21. Jahrhundert aktueller denn je: So gehört hierzu neben baulichen oder kunsthistorischen Kulturgütern, der Jagdliteratur und der Jagdmusik auch die Kultur der Jagd, die Art und Weise des Jagens. Die obersten Leitsätze der Waidgerechtigkeit, als selbstauferlegte Richtlienen der Jagdausübung, stehen dabei im Mittelpunkt." Prof. Dr. Jürgen Vocke ist seit 1994 gewählter Präsident und wurde beim Landesjägertag 2014 für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.In Bayern wird die Jagd auf einer Fläche von rund 6,8 Millionen Hektar ausgeübt. Davon entfallen rund 88 Prozent auf private und kommunale Flächen, rund 0,8 Millionen Hektar oder zwölf Prozent sind Staatsforst. Lediglich ein Drittel der Landesfläche, rund 34 Prozent, ist bewaldet, der weitaus größere Teil der Jagdfläche besteht aus Wiesen und Feldern.Aufgabe des Jägers ist es, einen artenreichen und gesunden Wildbestand in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und diese für das Wild zu sichern und zu verbessern. Ein Produkt der Jagdausübung ist die Gewinnung von qualitativ hochwertigem Wildbret. Die Jagd unterliegt in Deutschland einer strengen gesetzlichen Regelung und einer genau festgelegten staatlichen Organisation. Der Jäger übernimmt, geregelt durch das Jagdgesetz, Verantwortung für fast 100 Tierarten. Zu den hier lebenden Wildarten kommen Zug um Zug neue hinzu. Arten wie Luchs und Wolf kehren zurück und stellen die Jäger vor Herausforderungen.Waidgerechtigkeit bedeutet einen streng tierschutzgerechten Umgang mit den Wildtieren als Mitgeschöpfe und eine fachgerechte Jagdausübung. Die Waidgerechtigkeit beinhaltet zudem tradierte Werte, die sich verantwortungsbewusste Jägerinnen und Jägern bei ihrem Handwerk auferlegen.Jagen darf nur, wer im Besitz eines gültigen Jagdscheines ist. Voraussetzung dafür ist die bestandene Jägerprüfung, die umfangreiches theoretisches und praktisches Fachwissen unter anderem in den Bereichen Natur- und Umweltschutz, Haar- und Federwild, Wald- und Landbau, Jagdrecht, Waffenrecht sowie einen sicheren Umgang mit der Waffe voraussetzt. Insbesondere die Wildbrethygiene und der damit verbundene Verbraucherschutz sowie der Naturschutz spielen in der Ausbildung und Prüfung eine immer größere Rolle. Am Ende der Ausbildung steht die staatliche Jägerprüfung, bestehend aus einer schriftlichen, einer mündlichen und einer praktischen Prüfung, die jährlich rund 1700 Frauen und Männer absolvieren. Das Interesse ist steigend.