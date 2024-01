ZVDH-Berufsbildungstagung des Dachdeckerhandwerks in Rheinland-Pfalz

Vom 18. bis 20. Januar 2024 fand im Seehotel Maria Laach und am Bundesbildungszentrum Dachdecker in Mayen die ZVDH-Berufsbildungstagung statt

Der Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks RLP stellte sich gerne der Herausforderung, die diesjährige ZVDH-Berufsbildungstagung auszurichten.



Landesinnungsmeister und BBW Berufsbildungswerk-Vorsitzender Johannes Lauer begrüßte am Freitag Vormittag,19. Januar 2024, die Teilnehmer in der Dachdecker-Herberge in Mayen. Als ehealiges Mitglied des Bauausschusses konnte er viel über die Entstehungsgeschichte der Dachdecker-Herberge erzählen.



Danach ging es weiter in das Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks in Mayen zur Besichtigung der Werkstätten und zum weiteren Austausch.



Nach Rückkehr in das Seehotel Maria Laach leitete der Landeslehrlingswart des Dachdecker-Landesinnungsverbands RLP, Peter Mumbauer, zusammen mit dem stellvertretenden ZVDH-Hauptgeschäftsführer und Bereichsleiter Berufsbildung, Rolf Fuhrmann, die Arbeitssitzung der Landesreferenten für Berufsbildung und des ZVDH-Berufsbildungsausschusses sowie weiteren Gästen. Inhaltlich ging es vor allem um die Frage, wie die Herausforderungen bei der Umsetzung der Energiewende beispielsweise im Bereich von Photovoltaikanlagen zukünftig noch stärker in die Aus- und Weiterbildung im Dachdeckerhandwerk integriert werden können.



Am Abend konnten wurden alle Gäste im Wintergarten des Seehotels zum Festabend der diesjährigen ZVDH-Berufsbildungstagung begrüßt.