Mitgliederversammlung des Unternehmerverbands Handwerk RLP

Am Mittwoch, 2. November 2022, fand in Dieblich an der Mosel im Hotel Pistono die Herbst-Mitgliederversammlung des Unternehmerverbands Handwerk statt. Der UVH-Vorsitzende, Johannes Laue,r sowie UVH-Geschäftsführer Andreas Unger haben über die aktuelle Situation und über aktuelle verbandspolitische Themen berichtet.



Als besonderer Gast konnte Dr. Helmut Martin, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion RLP, begrüßt werden. Dr. Martin hat in seinem Impulsvortrag über aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen auf Bundes- und Landesebene berichtet - ein wichtiger Austausch in schwierigen Zeiten.



Viele Handwerksbetriebe sind von den enorm gestiegenen Energiekosten betroffen. Hier sind schnelle und unbürokratische Hilfen gefordert, die zeitnah bei den Betrieben ankommen. Neben den beschlossenen Maßnahmen auf Bundesebene ist auch auf eine gezielte Unterstützung auf Landesebene im Zuge der derzeitigen Haushaltsberatungen in RLP abgezielt worden.



Mit dem Fachverband Metall RLP konnte ein neues Mitglied im Unternehmerverband Handwerk RLP gewonnen werden. Ein besonderer Dank für die eindrucksvolle Vorstellung des Metallverbands gilt dem stellvertretenden Landesinnungsmeister, Bernd Loosen sowie dem Geschäftsführer, Uwe Ernst.