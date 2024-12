LIV-Mitgliederversammlung des Dachdecker-Landesinnungsverbands RLP am Nürburgring

Gleich zu Beginn der Mitgliederversammlung des LIV-Dachdecker RLP am Samstag, 30.11.2024, konnten konnten die Mitglieder Susanne Terhorst, Geschäftsführerin Recht und Justiziarin der HWK Koblenz, mit ihrem interessanten und aufschlussreichen Vortrag zum Thema „E-Rechnung ab 2025 - Was gilt?“ begrüßen.



Im Anschluss gaben Landesinnungsmeister Johannes Lauer und Geschäftsführer Andreas Unger einen Einblick in die derzeitige Verbandsarbeit und die aktuellen Entwicklungen im Dachdeckerhandwerk.



Der Fachtechnische Referent des LIV, Rainer Koch, referierte danach über aktuelle Themen aus dem Fachbereich Technik. Landeslehrlingswart Peter Mumbauer erläuterte Aktuelles aus dem Bereich der Berufsbildung. Der Vorsitzende des BWL-Ausschusses, Oliver Reiner, berichtete über die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung im Dachdeckerhandwerk sowie über die jüngsten Rahmenverträge des Landesverbands. Zukunft Dachdecker-Mitglied Maximilian Orth ließ das letzte Jahr der Jugendarbeit Revue passieren.



Turnusgemäß standen Wahlen zum Landesvorstand des LIV Dachdecker RLP an. Für den Vorstandsposten des Landeslehrlingswartes kandidierte Amtsinhaber Peter Mumbauer aus der Dachdecker-Innung Rhein-Nahe-Hunsrück. Er wurde von der Mitgliederversammlung in seinem Amt bestätigt.



Nach vielen Jahren Tätigkeit als Schatzmeister wurde Michael Neger aus dem Vorstand verabschiedet. Die Delegierten dankten ihm für die geleistete Arbeit im Landesvorstand.



Dachdeckermeisterin Madeleine Peterson-Oster kandidierte für das Amt der Schatzmeisterin. Sie ist bereits seit vielen Jahren für die Jugendorganisation Zukunft Dachdecker engagiert und hierüber auch eng in die Vorstandsarbeit des LIV Dachdecker RLP eingebunden gewesen. Madeleine Peterson-Oster wurde von den Delegierten in das Amt der Schatzmeisterin gewählt und bedankte sich für das ihr damit entgegengebrachte Vertrauen. Neben dem Themengebiet der Verbandsfinanzen wird sie in ihrer Vorstandsarbeit auch weiterhin ein starkes Augenmerk auf die Nachwuchs- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbands legen.



Für den Vorstandsposten des Beisitzers und des PR-Referenten kandidierte Amtsinhaber Alexander Baldus aus der Dachdecker-Innung des Westerwaldkreises. Auch er wurde von der Mitgliederversammlung in seinen Ämtern bestätigt.



Neben weiteren Regularien stand zum Abschluss der Mitgliederversammlung die Beschlussfassung über eine Ehrenmitgliedschaft von Herbert Gärtner auf dem Programm. Hierbei kamen die Delegierten einstimmig zu der Auffassung, dass sich Herbert Gärtner durch sein langjähriges Engagement u. a. als Vorstandsmitglied im LIV-Dachdecker RLP, als Initiator und Organisator des LIV-Dachtages, als Initiator des LIV-Fachtechnischen Ausschusses, als Vorsitzender des LIV-Sachverständigen-Prüfungsausschusses und nicht zuletzt als Mitglied in diversen ZVDH-Ausschüssen im besonderen Maße für das rheinland-pfälzische Dachdeckerhandwerk eingesetzt und dieses positiv beeinflusst hat.



Abschließend stellte Gregor Orth, Obermeister der Dachdecker-Innung Mayen-Ahrweiler Cochem-Zell, den Delegierten das Programm und die vorläufige Planung des 78. Landesverbandstages bei einer Tour zum Nürburgring-Ring-Boulevard vor. Gregor Orth sprach eine herzliche Einladung zu diesem Dachdecker- und Familienfest, das von 17. bis 19. Oktober 2025 am Nürburgring stattfinden wird, aus.



Der Landesinnungsverband bedankte sich nochmals bei allen Obermeistern und Delegierten für die gute Zusammenarbeit.

