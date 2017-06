Stolze Gewinner beim Berliner Innungsskatturnier

Auch in diesem Jahr fand wieder das traditionelle Skatturnier der Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin in der Cafeteria des Bildungszentrums statt. Am Dienstag, den 30. Mai trafen sich die Wettkämpfer an diesem schönen Platz über den Dächern Berlins, wo es im wahrsten Sinne des Wortes sonnig und schweißtreibend war.



Die Skatfreunde aus dem Kreis der Mitgliedsbetriebe sowie der Industrie- und Handelspartner spielten hochkonzentriert 11 Runden nach den Regeln des Deutschen Skatverbandes auf offiziellen Skatwettspiellisten.



Damit die Spieler vor, während und nach dem Turnier bestens versorgt sind und nicht die Konzentration verlieren, hatte die Küche der Cafeteria wieder ein herzhaftes Büffet mit Getränken aufgebaut, an dem sich die Wettkämpfer jederzeit stärken konnten.



Von vielen Industrie- und Handelspartnern waren wieder zahlreiche Preise für das Turnier gestiftet worden, so dass am Ende für alle Teilnehmer schöne Preise vorhanden waren, für die sich das Spielen gelohnt hat. Hauptpreise waren u. a. ein Kaffeeautomat, ein Baustellenradio, Holzbearbeitungsmaschinen, Bluetooth Lautsprecher, ein Weber-Grill u. v. m.



Nach über drei anstrengenden Stunden standen die Sieger fest:



Den ersten Rang belegte Bernd Lehnik-Habrink von der Firma Braas mit 1.815 Punkten: Das höchste Ergebnis, das je beim Innungsskatturnier erzielt wurde.



Den zweiten Rang belegte mit hervorragenden 1.399 Punkten Andreas Moryson von der Firma Borchert.



Dritter wurde mit 1.248 Punkten Joachim Meurer von der Firma Triflex.



Geschäftsführer Ruediger Thaler gratulierte den Siegern und allen anderen Teilnehmern und überreichte die Preise.



Die Landesinnung bedankt sich nochmals sehr herzlich bei den Sponsoren, die die Preise zur Verfügung gestellt haben:



Braas, Dachdecker-Einkauf, Benders, Holz Possling, Triflex, Borchert Baustoffe, Digitale Seiten/Dachdecker.com, Roto, Barmer, Inter-Versicherung, IKK Berlin/Brandenburg, VHV Versicherung, Würth.

