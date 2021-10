Lehrabschlussfeier der Berliner Dachdecker: 50 Gesellenbriefe übergeben

Bei der traditionellen Lehrabschlussfeier der Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin am Donnerstag, 7. Oktober 2021, wurden im festlichen Rahmen die Gesellenbriefe überreicht: In diesem Jahr konnten 50 Jung-Gesellen und Helfern ihre Briefe überreicht werden.



Im Festsaal des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer Berlin begrüßte Lehrlingswart Andreas Friedel mit Geschäftsführer Ruediger Thaler rund 80 Gäste. Dazu gehörten neben den Jung-Gesellen und ihrer Begleitung zahlreiche Eltern, Ausbildungsmeister des Bildungszentrums, Berufsschullehrer und Ausbilder der Betriebe.



Friedel schilderte in seiner Begrüßungsansprache den Ablauf der Prüfungen. So gab es im Prüfungszeitraum insgesamt drei Prüfungstermine: Die Gesellenprüfungen im Winter und Sommer sowie die Prüfung für den Helferkurs im Frühjahr 2021. Bei den Helfern handelt es sich um beschäftigte oder arbeitslose Dachdecker-Helfer, die nach mehreren Jahren Berufserfahrung in einem Vollzeitlehrgang von November bis Mai am Berliner Bildungszentrum auf die Prüfung vorbereitet wurden und damit auf dem „zweiten Bildungsweg“ ihren Facharbeiterabschluss absolvieren konnten.



Friedel zeigte sich besonders erfreut über die hohe Zahl an Neueinstellungen im 1. Lehrjahr. „Derzeit haben wir bereits 120 neue Lehrlinge, und die Betriebe können noch bis Ende Oktober einstellen. Das ist ein neuer Rekord“, so Friedel. Insgesamt sind derzeit 360 Lehrlinge in allen Lehrjahren in der Ausbildung - so viel wie seit 25 Jahren nicht mehr.



„Die vielen Werbekampagnen unserer Landesinnung sowie die große Ausbildungsbereitschaft unserer Mitgliedsbetriebe zahlt sich jetzt aus“, so Friedel. Kritisch äußerte er sich über die hohe Durchfallquote in der Sommer-Gesellenprüfung, die nur 35 % der Teilnehmer bestanden hatten. „Der Betreuungsbedarf unserer Lehrlinge steigt immer weiter an“, so Friedel dazu.



Zur Einstimmung auf die Freisprechung hatte die Landesinnung die bekannte Berliner Breakdance-Truppe „FOOTWORKdeluxe“ engagiert. Die Tänzer zeigten anspruchsvolle Danceeinlagen und wurden dafür von den Anwesenden stürmisch gefeiert.



Anschließend wurden die Gesellenbriefe von Andreas Friedel, Ruediger Thaler sowie Antonia Ambrasas von der Knobelsdorff-Schule übergeben.



Prüfungsbester bei den Jung-Gesellen und damit Landessieger wurde Jannes Dennert von der Firma Dennert Dachbau GmbH. Zweitbester wurde Dennis Freesmeier von der Dachdeckerei Garschke. Als dritter Sieger geehrt wurde Niklas Korff von der Hahn Dach- und Solartechnik GmbH.



Bei den Helfern war Dirk Friedel, Bruder des Lehrlingswarts Andreas Friedel, Prüfungsbester.



Als Prüfungsbester im Fach Theorie wurde ebenfalls Niklas Korff mit einem Buchgeschenk der Knobelsdorff-Schule geehrt.



Alle Prüfungsbesten erhielten voll ausgestattete Werkzeugkoffer gesponsert von den Firmen Adolf Würth und Gerd Heinssen Baustoffe sowie weitere Präsente von der Barmer Versicherung sowie dem Versorgungswerk des Handwerks/Inter-Versicherung.



Den Abschluss der Feier bildete ein herzhaftes, reichhaltiges Büfett, bei dem alle Anwesenden bis in die Abendstunden den Abschluss ihrer Berufsausbildung feierten.

