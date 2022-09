Berliner Dachdecker-Meistervorbereitungskurs 2022/23 gestartet

Der neue Meistervorbereitungskurs ist Vollzeit am Berliner Dachdeckerbildungszentrum ist am Montag, 05. September 2022, mit Teil IV gestartet. Anschließend folgt die Vorbereitung auf Teil III.



Die Berliner Vollzeitkurse erfreuen sich auch deshalb großer Beliebtheit, weil die jeweiligen Prüfungen in den Teilen I bis IV der Meisterprüfung jeweils nach den entsprechenden Unterrichtsabschnitten absolviert werden können. Damit ist der Prüfungsstoff bei den Teilnehmern in frischer Erinnerung.



Die zuständige Mitarbeiterin Ingrid von Kostka begrüßte gemeinsam mit den Ausbildern des Bildungszentrums die ersten 18 Teilnehmer. Weitere Teilnehmer, die die Teile III und IV bereits absolviert haben, werden Mitte November in den Kurs einsteigen, der damit wieder voll belegt ist.



Die Teilnehmer kommen überwiegend aus Berlin und Brandenburg. Aber auch aus anderen Teilen Deutschlands sind Teilnehmer dabei, die die einmalige Gelegenheit nutzen wollen, einige Monate ihres Lebens in der deutschen Hauptstadt zu verbringen.



Nach den Begrüßungsansprachen waren die Teilnehmer mit Dozentin Sarah Kaner und den Ausbildungsmeistern gern bereit, sich ablichten zu lassen.