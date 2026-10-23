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Preisträger 2026

Gute Praxis für mehr Gesundheitskompetenz: Hessischer Gesundheitspreis 2026 vergeben

(lifePR) (Frankfurt/Main, )
Der Hessische Gesundheitspreis wird alle zwei Jahre vom Land Hessen ausgeschrieben. In diesem Jahr lautete das Thema „Gesundheitskompetenz stärken“. Ausgezeichnet wurden drei Projekte – mit einer feierlichen Preisverleihung am 22. Oktober.

Mit dem Hessischen Gesundheitspreis 2026 sind drei hessische Projekte ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am 22. Oktober 2026 mit rund 60 Gästen in der Landesärztekammer Hessen in Frankfurt am Main statt. Durch die Veranstaltung führte Dr. Katharina Böhm, Geschäftsführerin der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE). 

Unter dem Motto „Gesundheitskompetenz stärken – Gute Praxis für mehr Gesundheitskompetenz“ würdigt die Hessische Landesregierung in diesem Jahr Projekte, die Menschen dabei unterstützen, Gesundheitsinformationen zu verstehen und einzuordnen sowie selbstbestimmte Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen. 

Es geht darum, insbesondere Menschen mit einer geringen Gesundheitskompetenz zu erreichen und so die gesundheitliche Chancengleichheit  zu verbessern. 

Dr. Katharina Böhm, Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE)

„Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und im eigenen Handeln umzusetzen fällt heute vielen Menschen schwer. Es geht darum, insbesondere Menschen mit einer geringen Gesundheitskompetenz zu erreichen und so die gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern,“ erläutert Katharina Böhm.

Eine unabhängige Jury wählte die Preisträger aus insgesamt 73 Bewerbungen aus. Da zwei Projekte die Jury gleichermaßen überzeugten, wurden in diesem Jahr zwei erste Plätze vergeben.

Gute Praxis für mehr Gesundheitskompetenz: Hessischer Gesundheitspreis 2026 vergeben

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