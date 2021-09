Zum Welttag am 17.09.2021 steht die Patientensicherheit im Fokus zahlreicher Aktionen und Veranstaltungen – so auch bei der Landesärztekammer Hessen (LÄKH): Ab 17 Uhr lädt die LÄKH zu einer Online-Sonderveranstaltung für Ärztinnen und Ärzte, alle weiteren Mitarbeitenden im Gesundheitswesen sowie alle Interessierte am Thema Patientensicherheit ein. Unter dem Titel „Patientensicherheit: Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen“ referieren drei Expertinnen und Experten – Hon. Prof. (DPU) Dr. med. Günther Jonitz, Dr. med. Kyra Schneider, DEAA, MBA, und Ulrike Schmitt – zu ethischen, klinischen und ambulanten Aspekten der Patientensicherheit.Das Online-Symposium ist mit vier Fortbildungspunkten von der LÄKH anerkannt. Telefonische Anmeldungen sind bis zum 13.09., Online-Anmeldungen bis zum 15.09. über die Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung möglich:Fon: 06032 782-223, Mail: christina.ittner@laekh.de, direkt: https://www.laekh.de/... standort-bad-nauheim/akademie-fuer-aerztliche-fort-undweiterbildung/ veranstaltungsangebot/veranstaltung/Patientensicherheit