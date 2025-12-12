Landesärztekammer Hessen setzt Zeichen gegen Antisemitismus
Der Verein Ärztinnen und Ärzten gegen Antisemitismus entstand 2023 als Reaktion auf das Massaker der Terrororganisation Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung. Er setzt sich unter anderem für das Existenzrecht Israels und die Sicherheit jüdischer Menschen und Institutionen in Deutschland ein. Dabei positioniert sich der Verein entschieden gegen antisemitische Tendenzen innerhalb der Ärzteschaft und an den medizinischen Fakultäten in Deutschland. Zu den Schirmherren gehört der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery.