„Engaging Patients for Patient Safety“ – Die Landesärztekammer Hessen unterstütztdas Motto des diesjährigen Welttags der Patientensicherheit am 17. September 2023

„Klar ist, dass die Ärzteschaft eine zentrale Rolle in der Schaffung einer sicheren Patientinnen- und Patientenversorgung spielt“, bekräftigt Dr. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen, „doch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass neben den anderen Berufsgruppen in der Gesundheitsversorgung auch die Patientinnen und Patienten selbst einen wichtigen Beitrag zu Sicherheit ihrer Versorgung leisten können.“Die World Health Organisation (WHO) hat zum diesjährigen Welttag der Patientensicherheit am 17. September das Motto „ Engaging Patients for Patient Safety “ ausgerufen. Im nationalen Kontext hat hierzulande das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS e.V.) sich mit dem Motto „ Die Stimme der Patientinnen und Patienten stärken! “ angeschlossen.Und auch die Landesärztekammer Hessen möchte insbesondere zum Jahrestag das Thema Patientensicherheit in den Fokus stellen. „Die LÄKH ist durch ihre grundsätzlichen Aufgaben eng mit der Sicherstellung der Patientensicherheit verknüpft“, so Pinkowski und ergänzt: „Seit 2019 legen wir aber auch mit verschiedenen Projekten einen ganz besonderen Schwerpunkt und möchten dadurch mehr Bewusstsein für die Sicherheitskultur in der Versorgung schaffen.“Neben der bereits seit vier Jahren bestehenden Artikelserie Patientensicherheit im Hessischen Ärzteblatt, hat sich mittlerweile auch eine Fortbildungsreihe bei der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung etabliert, die einen sektorenübergreifenden und interdisziplinären Ansatz verfolgt und zweimal im Jahr eine abendliche Live-Online-Veranstaltung anbietet. Im Angebot sind weitere Fortbildungen, wie z.B. das „Moderatorentraining für Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen“ und „Neue Aspekte in der Reproduktionsmedizin – ein praktischer Überblick“.Weiterhin ist die LÄKH Mitglied im Landesbeirat Patientensicherheit sowie im Ausschuss Patientensicherheit bei der Bundesärztekammer. Letzterer hat kürzlich ein Positionspapier zur Patientensicherheit veröffentlicht.Seit Frühjahr 2022 leitet die LÄKH beim APS e.V. die Arbeitsgruppe „Digitale Gesundheitskompetenz“. Ziel ist, gemeinsam mit den interprofessionellen AG-Teilnehmenden, Informationsmaterialen zu erstellen, die Patientinnen und Patienten bei der Orientierung und Einschätzung digitaler Gesundheitsinformationen unterstützen, aufklären und so die Gesundheitskompetenz verbessern sollen – ganz im Sinne des diesjährigen Mottos, die Patientinnen und Patienten in die Förderung ihrer sicheren Versorgung aktiv einzubinden.„Dass Patientensicherheit nur im Team möglich ist, darauf legen wir als LÄKH großen Wert.“ ist Pinkowski wichtig, „vergessen dürfen wir dabei nicht, dass auch die Patientinnen und Patienten Teil dieses Teams sind.“