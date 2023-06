„Die Bereitschaft zur Organspende erhöhen“

Runder Tisch Organspende der Landesärztekammer Hessen

.



Wann: Am 4. Juli 2023 um 12:00 Uhr

Wo: In der Landesärztekammer Hessen, Hanauer Landstraße 152, 60314 Frankfurt



Der Abwärtstrend der Organspendezahlen in Deutschland hat sich im Jahr 2022 fortgesetzt. Leider führt die Region Mitte, zu der auch Hessen gehört, die rückläufige Entwicklung an: Mit 104 postmortalen Organspenden und mithin einem Minus von 27,8% lagen die Spenderzahlen deutlich hinter jenen von 2021.



Wie lässt sich dieser Abwärtstrend stoppen? Um gemeinsam mit dem hessischen Sozialminister Kai Klose (angefragt), Vertreterinnen und Vertretern der Universitätskliniken Frankfurt und Marburg, der DSO (Deutsche Stiftung Organspende) sowie einer transplantierten Patientin zu überlegen, wie die Bereitschaft zur Organspende erhöht werden kann, lädt die Landesärztekammer Hessen am 4. Juli 2023 zu dem Runden Tisch Organspende ein.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Podium:

· Hessischer Sozialminister Kai Klose (angefragt)

· Dr. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen

· Prof. Dr. Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender J.-W.-G.-Uni FFM

· Prof. Dr. Wolf O. Bechstein, Direktor der Klinik für Allgemein- Viszeral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie, J.-W.-G.-Uni FFM

· Dr. Leona Möller, Transplantationsbeauftragte Uniklinik Marburg

· PD Dr. Ana Paula Barreiros, Geschäftsführende Ärztin der DSO Region Mitte, Mainz

· Lorena von Gordon, Wiesbaden