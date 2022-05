Deutsch-Italienisches Fortbildungssymposium: Kampf gegen das Virus

Freitag, 10. Juni 2022, ab 9:30 Uhr in der Landesärztekammer Hessen, FrankfurtAkademie der Landesärztekammer Hessen in Zusammenarbeit mit dem Ordine die Medici ed Odontoiatri della Provincia di Salerno (Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Salerno)2017 unterzeichneten die Landesärztekammer Hessen und die Ärztekammer der Provinz Salerno einen Partnerschaftsvertrag. Auch in den beiden Pandemie-Jahren riss der deutsch-italienische Dialog nicht ab. Eine Delegation italienischer Ärztinnen und Ärzte wird im Juni zu einem persönlichen und fachlichen Austausch nach Frankfurt reisen.Höhepunkt des dreitägigen Aufenthalts ist das zweisprachige Fortbildungssymposium am 10. Juni, das sich sowohl an Mitglieder der Landesärztekammer als auch an Ärztinnen und Ärzte der partnerschaftlich verbundenen Ärztekammer der Provinz Salerno richtet.Die Veranstaltung wird von der Landesärztekammer Hessen zertifiziert.Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihre Berichterstattung. Bitte melden Sie sich bei beate.voelker@laekh.de an.